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Туляк избил знакомую, отрезал ей волосы и ударил ножом в грудь

Туляк избил знакомую, отрезал ей волосы и ударил ножом в грудь

Мужчина заподозрил женщину в том, что она украла у него пять тысяч рублей.

Заместитель прокурора Зареченского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 39-летнего туляка в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

26 августа 2016 года туляк в своей квартире выпивал с женой и знакомой. Супруги поссорились из-за того, что мужчина потерял пять тысяч рублей. Гостья, не желая выслушивать семейную ссору, решила уйти. 

Мужчина вышел за ней в коридор и обвинил в том, что она украла у него деньги. Затем он стал избивать женщину по голове, лицу, груди, животу. От ударов потерпевшая упала на живот.

Хозяин квартиры взял нож, подошел к лежащей на полу знакомой, взял ее за волосы и стал срезать их. А затем ударил ножом в грудную клетку.

Своими действиями злоумышленник нанес женщине тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 0
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