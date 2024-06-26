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Эксперты рассказали, какие квартиры продаются быстрее

Эксперты рассказали, какие квартиры продаются быстрее

На какие факторы больше всего обращают внимание покупатели.

Быстрее всего сегодня продаются студии — в среднем за два месяца. Об этом рассказали результаты исследования, проведенного специалистами ВТБ и «Метра квадратного».

На втором месте — квартиры с одной и двумя комнатами, которые клиенты реализуют за 2,5 месяца. Трехкомнатные объекты находят покупателя в среднем за 82 дня. Дольше всего приходится продавать квартиру с четырьмя и более комнатами — 3,5 месяца. 

Где квартиры продаются медленее

На скорость продажи квартир, помимо ее комнатности, влияет местоположение. В регионах-миллионниках быстрее всего квартиры продаются* в Москве — в среднем, меньше, чем за два месяца (51 день). В Санкт-Петербурге этот срок почти в 2 раза выше — около трех месяцев (97 дней). Как выяснили эксперты банка ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный», дольше всего квартиры продаются в Краснодарском крае — почти четыре месяца (111 дней).

При этом доля клиентов, купивших студию или однокомнатную квартиру, выросла за последний год почти до 40% (+ 9 пп). Одновременно доля тех, кто приобрел трехкомнатные квартиры, опустилась ниже 20% (- 6 пп за год), а доля выбравших двух- и четырехкомнатные объекты осталась примерно на том же уровне. 

Зачем люди вкладываются в недвижимость

Цель** покупки квартиры в 40% случаев — улучшение качества жизни. Для детей и родственников недвижимость покупают 16% респондентов, еще 13% новое жилье нужно из-за изменившихся жизненных обстоятельств, а 6% хотят жить ближе к родственникам. Еще часть опрошенных преследуют инвестиционные цели.

– Большинство россиян покупают квартиры для себя или детей, поэтому стараются внимательно выбирать объекты. Например, квартиры в старом жилфонде часто проигрывают современным жилым комплексам, построенным в последние годы. Решающее значение имеют и развитая инфраструктура в районе, качество ремонта и вид из окна. В этом году на фоне динамично меняющейся конъюнктуры рынка клиенты стали подходить к выбору недвижимости еще более тщательно, тем более, разнообразие предложений на рынке предоставляет им такую возможность, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. 

— Покупка недвижимости — один из самых ответственных этапов в жизни каждого человека. С изменениями в госпрограммах кредитования, инфляцией, а вместе с ней и стоимости на объекты, доступность жилья не становится выше. Особенно это касается центрального региона и городов-миллионников. Очевидно, что покупателям сейчас необходимо больше времени для принятия решения о покупке нового жилья. Интересно и то, что по данным аналитического центра М2, при выборе недвижимости россиян также беспокоит контингент жителей района и современные решения, например, двор без машин, лапомойки, комнаты для колясок на первом этаже и так далее. Это относительно новые критерии выбора нового жилья, — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Алексей Завгородний.

 
*Эксперты анализировали сроки экспозиции квартир на платформе «Метр квадратный» в январе–мае 2024 г.
** По данным репрезентативного опроса в мае 2024 года среди более 500 жителей крупных городов РФ старше 18 лет.

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