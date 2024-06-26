Жители аварийных домов на ул. Маяковского пожаловались Дмитрию Миляеву на жилищные условия

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жители улицы Маяковского рассказали о своих жилищных условиях. Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову незамедлительно организовать все необходимые ремонтные работы, в том числе отремонтировать ступеньки, проработать вопрос замены потолочных перекрытий и т.д.

Кроме того, врио губернатора поручил просчитать стоимость переселения жителей из трех аварийных домов на улице Маяковского.

А также предложить жителям этих домов переехать в маневренный фонд.

Также Дмитрий Миляев проинспектировал капитальный ремонт Центра образования №26. В рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» отремонтируют два здания – основной и начальной школы.

В школах создадут комфортное и безопасное пространство для обучения детей – обновят мебель, учебники, пособия, закупят интерактивное и компьютерное оборудование, а также благоустроят территории. Преподаватели пройдут курсы повышения квалификации.

Дмитрий Миляев поручил Илье Беспалову держать на личном контроле выполнение ремонтных работ.