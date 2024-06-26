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Жители аварийных домов на ул. Маяковского пожаловались Дмитрию Миляеву на жилищные условия
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жители аварийных домов на ул. Маяковского пожаловались Дмитрию Миляеву на жилищные условия

26 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил мкр. Скуратово.

Жители улицы Маяковского рассказали о своих жилищных условиях. Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову незамедлительно организовать все необходимые ремонтные работы, в том числе отремонтировать ступеньки, проработать вопрос замены потолочных перекрытий и т.д.

Кроме того, врио губернатора поручил просчитать стоимость переселения жителей из трех аварийных домов на улице Маяковского.

А также предложить жителям этих домов переехать в маневренный фонд.

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Также Дмитрий Миляев проинспектировал капитальный ремонт Центра образования №26. В рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» отремонтируют два здания – основной и начальной школы.

В школах создадут комфортное и безопасное пространство для обучения детей – обновят мебель, учебники, пособия, закупят интерактивное и компьютерное оборудование, а также благоустроят территории. Преподаватели пройдут курсы повышения квалификации.

Дмитрий Миляев поручил Илье Беспалову держать на личном контроле выполнение ремонтных работ.

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