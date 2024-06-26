На дублере проспекта Ленина наконец-то обозначили пешеходный переход

На дублере проспекта Ленина повесили долгожданный знак «Пешеходный переход». Напомним, туляки давно уже просили администрацию его установить. Просьбу выполнили, правда, немного не в том месте, где ждали пешеходы.
Знак появился возле «Дикси».
— На Зеленстрое повесили знаки пешеходного перехода (правда, они пока закрыты) на дублере проспекта Ленина в районе «Дикси» (пр. Ленина, 135). Наконец-то, давно было пора сделать это!
Только вопрос: а почему не делают пешеходный переход через дублер проспекта Ленина около трамвайной остановки «Ул. Вознесенского»?
Пешеходный трафик возле остановок в разы больше, а перехода там нет, — с таким вопросом в соцсетях обратился к администрации Тулы Михаил М.
Вот это место:
Напомним, что в этом месте в прошлом году сбили женщину. По мнению горожан, установка знака «Пешеходный переход» сделает дорогу более безопасной.