  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На дублере проспекта Ленина наконец-то обозначили пешеходный переход - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На дублере проспекта Ленина наконец-то обозначили пешеходный переход
Фото Myslo.

На дублере проспекта Ленина наконец-то обозначили пешеходный переход

Правда, пока только знаком, соответствующей разметки еще нет.

На дублере проспекта Ленина повесили долгожданный знак «Пешеходный переход». Напомним, туляки давно уже просили администрацию его установить. Просьбу выполнили, правда, немного не в том месте, где ждали пешеходы.

Знак появился возле «Дикси». 

— На Зеленстрое повесили знаки пешеходного перехода (правда, они пока закрыты) на дублере проспекта Ленина в районе «Дикси» (пр. Ленина, 135). Наконец-то, давно было пора сделать это!

Только вопрос: а почему не делают пешеходный переход через дублер проспекта Ленина около трамвайной остановки «Ул. Вознесенского»?

Пешеходный трафик возле остановок в разы больше, а перехода там нет, — с таким вопросом в соцсетях обратился к администрации Тулы Михаил М.

Вот это место:

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/07/52/aefd-3b73-4e4c-a293-b9c55ca778a5/216ab793-fa50-4647-9770-f121de465bbd.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/07/52/aefd-3b73-4e4c-a293-b9c55ca778a5/79ff195e-77b1-429b-ae7f-601f1522e7e4.jpg

Напомним, что в этом месте в прошлом году сбили женщину. По мнению горожан, установка знака «Пешеходный переход» сделает дорогу более безопасной.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:14 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пешеходный переход

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Эксперты рассказали, какие квартиры продаются быстрее
Эксперты рассказали, какие квартиры продаются быстрее
Делегация Тульской области посетила Монголию
Делегация Тульской области посетила Монголию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.