На дублере проспекта Ленина наконец-то обозначили пешеходный переход

Фото Myslo.

Правда, пока только знаком, соответствующей разметки еще нет.

На дублере проспекта Ленина повесили долгожданный знак «Пешеходный переход». Напомним, туляки давно уже просили администрацию его установить. Просьбу выполнили, правда, немного не в том месте, где ждали пешеходы.

Знак появился возле «Дикси».

— На Зеленстрое повесили знаки пешеходного перехода (правда, они пока закрыты) на дублере проспекта Ленина в районе «Дикси» (пр. Ленина, 135). Наконец-то, давно было пора сделать это!

Только вопрос: а почему не делают пешеходный переход через дублер проспекта Ленина около трамвайной остановки «Ул. Вознесенского»?

Пешеходный трафик возле остановок в разы больше, а перехода там нет, — с таким вопросом в соцсетях обратился к администрации Тулы Михаил М.

Вот это место:

Напомним, что в этом месте в прошлом году сбили женщину. По мнению горожан, установка знака «Пешеходный переход» сделает дорогу более безопасной.