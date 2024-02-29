Льготная ипотека, маткапитал и налоговые вычеты: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Основные тезисы выступления Владимира Путина по теме:
- «Нужно дополнительно помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят минимум 75 млрд, чтобы они нарастили поддержку семей».
- «Программу семейной ипотеки с сохранением базовых параметров продлят до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет оставят льготную ставку в 6%. Также норму погашения по кредиту в 450 тысяч для детей с тремя детьми продлят до 2030-го. Материнский капитал также продлить минимум до 2030-го».
- «Увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка (1400 на первого и 2800 на второго) и до 6 тысяч для рублей — за третьего ребенка и каждого последующего».
- «Мы запустим новый национальный проект „Семья“. Большая многодетная семья должна стать нормой».