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Льготная ипотека, маткапитал и налоговые вычеты: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Льготная ипотека, маткапитал и налоговые вычеты: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Огромная часть Послания была посвящена поддержке семей с детьми. Глава государства анонсировал новый нацпроект «Семья».

Основные тезисы выступления Владимира Путина по теме:

  • «Нужно дополнительно помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят минимум 75 млрд, чтобы они нарастили поддержку семей».
  • «Программу семейной ипотеки с сохранением базовых параметров продлят до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет оставят льготную ставку в 6%. Также норму погашения по кредиту в 450 тысяч для детей с тремя детьми продлят до 2030-го. Материнский капитал также продлить минимум до 2030-го».
  • «Увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка (1400 на первого и 2800 на второго) и до 6 тысяч для рублей — за третьего ребенка и каждого последующего».
  • «Мы запустим новый национальный проект „Семья“. Большая многодетная семья должна стать нормой».

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