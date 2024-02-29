«Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности»: первые тезисы Путина

По словам Президента, повестка обращения формировалась в результате его поездок по стране, общения с медиками, оборонщиками, участниками СВО. Речь в Послании пойдет о стратегических задачах на ближайший год.
Выступление Президент начал с минуты молчания в память павшим воинам.
— Наш Вооруженные силы обрели боевой опыт. Прошла закалка плеяды командиров, которые успешно решают боевые задачи. Мы видим, где у нас есть проблемы в армии. Работа ведется непрерывно. Наши уверенно наступают, освобождают территории. Не мы начали войну на Донбассе, но сделаем все, чтобы ее закончить, — рассказал Президент.
Вот основные тезисы главы государства об СВО:
- «Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы».
- «СВО поддержало абсолютное большинство российского народа».
- «На производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту».
- «Российский бизнес отправил более 2 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей».
- «Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела».
- «Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность».
- «Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, принести разлад и ослабить изнутри, но просчитался».
- «Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно. «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но уже и используется. Уже применяется «Циркон». В 2018-м я даже о нём не говорил».
- «ВС РФ уверенно наступают по целому ряду направлений».
- «США на полном серьезе собираются обсуждать вопросы стратегической стабильности и одновременно говорить о том, что нужно нанести стратегическое поражение России. Это лицемерие».
- «Слова о размещении нашего ядерного оружия в космосе — вбросы».
- «Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать нас, повторить трюк, который им удался с Советским Союзом».
- «Запад спровоцировал конфликт на Украине. Как на Востоке. При этом сейчас утверждает, что мы пытаемся напасть на Европу, — ну это же бред».
- «На Западе не воспринимают происходящее на Украине — думают, что это «какие-то мультики».
- «Русофобия, как и другая идеология нацпревосходства и расизма, ослепляет и лишает разума! Мы готовы к предметному разговору по теме безопасности в Евразии, разговору со всеми странами и объединениями».
- «Наша задача — развивать оборонную промышленность так, чтобы наращивать потенциал страны. Максимально рационально распределять ресурсы».
- «Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики».
- «Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии».