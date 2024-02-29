  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. «Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности»: первые тезисы Путина - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности»: первые тезисы Путина

«Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности»: первые тезисы Путина

29 февраля глава государства обратился к Федеральному собранию.

По словам Президента, повестка обращения формировалась в результате его поездок по стране, общения с медиками, оборонщиками, участниками СВО. Речь в Послании пойдет о стратегических задачах на ближайший год.

Выступление Президент начал с минуты молчания в память павшим воинам.

— Наш Вооруженные силы обрели боевой опыт. Прошла закалка плеяды командиров, которые успешно решают боевые задачи. Мы видим, где у нас есть проблемы в армии. Работа ведется непрерывно. Наши уверенно наступают, освобождают территории. Не мы начали войну на Донбассе, но сделаем все, чтобы ее закончить, — рассказал Президент. 

Вот основные тезисы главы государства об СВО:

  • «Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы».
  • «СВО поддержало абсолютное большинство российского народа».
  • «На производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту».
  • «Российский бизнес отправил более 2 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей».
  • «Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела».
  • «Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность».
  • «Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, принести разлад и ослабить изнутри, но просчитался».
  • «Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно. «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но уже и используется. Уже применяется «Циркон». В 2018-м я даже о нём не говорил».
  • «ВС РФ уверенно наступают по целому ряду направлений».
  • «США на полном серьезе собираются обсуждать вопросы стратегической стабильности и одновременно говорить о том, что нужно нанести стратегическое поражение России. Это лицемерие».
  • «Слова о размещении нашего ядерного оружия в космосе — вбросы».
  • «Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать нас, повторить трюк, который им удался с Советским Союзом».
  • «Запад спровоцировал конфликт на Украине. Как на Востоке. При этом сейчас утверждает, что мы пытаемся напасть на Европу, — ну это же бред». 
  • «На Западе не воспринимают происходящее на Украине — думают, что это «какие-то мультики».
  • «Русофобия, как и другая идеология нацпревосходства и расизма, ослепляет и лишает разума! Мы готовы к предметному разговору по теме безопасности в Евразии, разговору со всеми странами и объединениями».
  • «Наша задача — развивать оборонную промышленность так, чтобы наращивать потенциал страны. Максимально рационально распределять ресурсы».
  • «Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики». 
  • «Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:49 −2
Другие статьи по темам
Событие
послание федеральному собранию
Люди
Владимир Путин
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Льготная ипотека, маткапитал и налоговые вычеты: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Льготная ипотека, маткапитал и налоговые вычеты: Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Прокуратура проверит законность подключения сетей ЖК «Самоварофф» к «Баташевскому саду»
Прокуратура проверит законность подключения сетей ЖК «Самоварофф» к «Баташевскому саду»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.