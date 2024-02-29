«Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности»: первые тезисы Путина

По словам Президента, повестка обращения формировалась в результате его поездок по стране, общения с медиками, оборонщиками, участниками СВО. Речь в Послании пойдет о стратегических задачах на ближайший год.

Выступление Президент начал с минуты молчания в память павшим воинам.

— Наш Вооруженные силы обрели боевой опыт. Прошла закалка плеяды командиров, которые успешно решают боевые задачи. Мы видим, где у нас есть проблемы в армии. Работа ведется непрерывно. Наши уверенно наступают, освобождают территории. Не мы начали войну на Донбассе, но сделаем все, чтобы ее закончить, — рассказал Президент.

Вот основные тезисы главы государства об СВО: