МРОТ 35 тыcяч рублей и пересдача ЕГЭ: Путин анонсировал изменения для бюджетников и молодежи

Еще порция тезисов:
- «В ближайшие 6 лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 триллиона рублей».
- «В школах откроются медицинские кабинеты, сейчас ими оснащено только 60% школ».
- «Нужна новая модель оплаты труда для бюджетников — врачей и учителей. Это поможет мотивировать молодых специалистов. В 2026 году новая программа должна быть внедрена по всей стране».
- «С 1 сентября 2024 года ввести доплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах».
- «С 2025 года начинается программа капитального ремонта детских садов».
- «Выделят 9 млрд руб. из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов».
- «Учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться.
Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной компании в вузы. Выбрать предмет для пересдачи они смогут самостоятельно».
- «Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей».
- «До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. За 6 лет выделят 120 млрд рублей на переоснащение техникумов и колледжей».