Больше половины жителей ЦФО назвали 2023 год удачным для себя

Главными позитивными моментами 2023 года для большинства стали отсутствие проблем со здоровьем у родных и близких, а также удачный отдых. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

51% опрошенных в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) полагают, что 2023 год сложился для них хорошо (4% оценили его как очень удачный, 47% назвали скорее удачным). Эти данные в целом сопоставимы со среднестатистическими показателями по стране. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель составил 58%, в Сибири 49%. При этом для 29% респондентов 2023 год оказался лучше прошлого, еще для 26% - таким же хорошим. Треть россиян сочла уходящий год неудачным (в ЦФО 36%). 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди главных позитивных моментов 2023 года (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты в ЦФО выделяют отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей 27% (в целом по стране так ответили 33% опрошенных), отдых, оставивший приятные воспоминания (33% в ЦФО, 29% по России), гармонию в личных отношениях (19% в ЦФО, 21% по России). У 17% жителей федерального округа увеличился доход, 11% отметили появление новой работы, 11% завели домашнего питомца, 7% завершили ремонт или совершили крупную покупку, 3% назвали важным событием года пополнение в семье.

31% респондентов в ЦФО заявили об улучшении своего финансового положения в 2023 году (в среднем по России – 33%, в Приволжском федеральном округе 37%, в Северо-Западном 28%). Еще у 36% финансовое положение в уходящем году не изменилось. У 16% опрошенных в ЦФО в уходящем году появились новые доходы от подработки, у 9% от банковского вклада или накопительного счета, у 7% от инвестиций в ценные бумаги.

Отвечая на вопрос о своей финансовой стратегии в 2023 году, 11% опрошенных жителей ЦФО сообщили, что они брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. В том числе, 1% брали ипотеку. 20% тратили и формировали сбережения в равной мере, стараясь поддержать баланс, 28% в основном сберегали, накапливая средства на вкладах и накопительных счетах, 41% не обременяли себя кредитами и не сберегали. Показательно, что в части выбора финансовой стратегии среднестатистические данные по стране практически совпадают с данными по федеральному округу. Исключение – ипотека.

В среднем в 2023 году ее оформили 5% россиян. Удалось совершить поездки за пределы своего региона в 2023 году 35% опрошенных в ЦФО, 65% не смогли сделать это по разным причинам. Из тех, кто путешествовал, 60% делали это один раз в год, 27% - 2 раза, 13% - три и более раз. Из тех, кто путешествовал, 92% ездили по России, 19% выезжали за границу (часть опрошенных были в путешествии как по нашей стране, так и за рубежом).

*Опрос проведен 1 –8 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.