Более 1000 рабочих мест на оборонных предприятиях: туляков приглашают на крупные ярмарки вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Для специалистов с опытом работы по техническим специальностям заработная плата достигает 120 тысяч рублей.

19 и 22 декабря на территории Кадрового центра «Работа России» пройдут крупные ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Тулякам с разным опытом и квалификацией предложат более 1000 вакантных рабочих мест. Для специалистов с опытом работы по техническим специальностям заработная плата достигает 120 тысяч рублей. Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам ссузов. Для них предприятия готовы проводить обучение.

На ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов, самых востребованных в Тульской области профессий: операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, инженеров разной направленности, шлифовщиков, токарей, монтажников, фрезеровщиков, швей, наладчиков оборудования и др.

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, своевременную оплату труда, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.

На площадке ярмарки свои вакансии представят:

АО «АК Туламашзавод»;

ООО «Металлург — Туламаш»;

ООО «Керамика»;

АО «Октава»;

АО «КБП»;

ПАО «НПО „Стрела“»;

АО «Тульский патронный завод»;

АО «Тулачермет»;

ПАО «Завод Тула» и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарки трудоустройства пройдут 19 и 22 декабря в 14.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.