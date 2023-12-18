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Более 1000 рабочих мест на оборонных предприятиях: туляков приглашают на крупные ярмарки вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Более 1000 рабочих мест на оборонных предприятиях: туляков приглашают на крупные ярмарки вакансий

Для специалистов с опытом работы по техническим специальностям заработная плата достигает 120 тысяч рублей.

19 и 22 декабря на территории Кадрового центра «Работа России» пройдут крупные ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

Тулякам с разным опытом и квалификацией предложат более 1000 вакантных рабочих мест. Для специалистов с опытом работы по техническим специальностям заработная плата достигает 120 тысяч рублей. Все больше вакансий предлагают начинающим специалистам без опыта — выпускникам ссузов. Для них предприятия готовы проводить обучение. 

На ярмарках будут представлены рабочие места для специалистов, самых востребованных в Тульской области профессий: операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ, инженеров разной направленности, шлифовщиков, токарей, монтажников, фрезеровщиков, швей, наладчиков оборудования и др. 

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, своевременную оплату труда, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно. 

На площадке ярмарки свои вакансии представят: 

  • АО «АК Туламашзавод»; 
  • ООО «Металлург — Туламаш»; 
  • ООО «Керамика»; 
  • АО «Октава»; 
  • АО «КБП»; 
  • ПАО «НПО „Стрела“»; 
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • АО «Тулачермет»;
  • ПАО «Завод Тула» и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет.

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела. 

Ярмарки трудоустройства пройдут 19 и 22 декабря в 14.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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