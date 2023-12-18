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Безработный житель Новомосковска попался на краже цветов

Безработный житель Новомосковска попался на краже цветов

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась директор цветочного магазина. Женщина заявила, что из торгового зала неизвестный утащил цветы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний местный житель. Похищенное изъято, мужчина признался в совершении преступления.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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