Безработный житель Новомосковска попался на краже цветов

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась директор цветочного магазина. Женщина заявила, что из торгового зала неизвестный утащил цветы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний местный житель. Похищенное изъято, мужчина признался в совершении преступления.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».