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ВТБ сохраняет условия выдачи банковских гарантий для предпринимателей

ВТБ сохраняет условия выдачи банковских гарантий для предпринимателей

ВТБ сохраняет условия по всей линейке гарантий для среднего и малого бизнеса.

Комиссия за выдачу гарантий по государственным и коммерческим закупкам на сумму до 50 млн рублей составляет от 1 тыс. руб., ставка – от 2% годовых. Предприниматели получают их по экспресс-технологии без посещения офиса банка в течение двух часов.
 
Для поддержки среднего и малого бизнеса и снижения рисков предпринимателей в текущей ситуации ВТБ сохраняет все условия по банковским гарантиям. Опыт работы ВТБ на гарантийном рынке и квалификация специалистов банка по документарному бизнесу позволяют клиентам оперативно и с минимальными издержками в стандартном режиме получать все необходимые для ведения бизнеса гарантийные продукты и открывать аккредитивы для расчетов по сделкам в России.
 
Заявку на гарантии для обеспечения обязательств по госзакупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ или коммерческим контрактам  можно подать в интернет-банке ВТБ Бизнес. К ней необходимо приложить учредительные документы, паспорт и финансовую отчетность. Банк принимает решение о выдаче гарантии в течение двух часов. После подписания оферты клиент получает гарантию в электронном виде.
 
Также ВТБ выдает цифровые гарантии для обеспечения обязательств клиентов перед налоговой и таможенной службами, соответствующие всем требованиям этих органов. Получить такие гарантии можно дистанционно за несколько часов без визита в банк, подписав документы усиленной квалифицированной подписью.
 
Подробная информация о продуктах банка для предпринимателей и актуальные сообщения о работе в текущих условиях размещены на сайте.
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