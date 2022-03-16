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Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
Кадр из видео

Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД

Водитель чуть не сбил школьницу на пешеходном переходе

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к ответственности очередного «антигероя» нашей спецрубрики «Накажи автохама». Водитель КамАЗа в пос. Барсуки едва не задавил девочку на «зебре».

Нарушителя оштрафовали на 1500 рублей. Кроме того, у мужчины оказался просрочен полис ОСАГО – за это ему придётся заплатить ещё 500 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
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