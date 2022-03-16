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В тульской «Октаве» актрисы ТАТД имени Горького прочитают нашумевшую пьесу

В тульской «Октаве» актрисы ТАТД имени Горького прочитают нашумевшую пьесу

После читки состоится обсуждение, принять участие в котором смогут все зрители.

Тульский академический театр драмы им. Горького начинает цикл совместных проектов с творческим индустриальным кластером «Октава». Откроет его читка нашумевшей пьесы Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».

Ночь, море, звезды. Дашка становится случайным свидетелем преступления: парень, в которого она влюблена, пытается изнасиловать другую девушку, но получает от жертвы смертельный удар. Как поступить? Сообщить об убийстве или сделать вид, что ничего не случилось и жить дальше? Вот только как теперь жить с этим?

Роли исполняют актрисы театра драмы Елизавета Федоренко и Валерия Климова. Режиссер – художественный руководитель ТАТД Дмитрий Краснов. Читка состоится в субботу, 19 марта, в 17.00. После читки пройдёт обсуждение – высказать свое мнение сможет каждый зритель.

Билеты можно приобрести здесь.

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