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Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Фото из архива Myslo.

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Ожидается, что с учетом индексации выплаты пенсий начнутся уже в феврале.

Ранее, в начале января, президент поручил правительству решить этот вопрос в кратчайший срок. «Предлагаю проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4 процента — на 8,6 процента», — сказал президент. Об этом пишет «РГ».
 
Отметим, что ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля. В среднем же прибавка к пенсии составит 1,5 тысячи рублей.
 
Ожидается, что с учетом индексации выплаты пенсий начнутся уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь.
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сегодня, в 13:47 −3
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