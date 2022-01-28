Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

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Ожидается, что с учетом индексации выплаты пенсий начнутся уже в феврале.

Ранее, в начале января, президент поручил правительству решить этот вопрос в кратчайший срок. «Предлагаю проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4 процента — на 8,6 процента», — сказал президент. Об этом пишет «РГ».

Отметим, что ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля. В среднем же прибавка к пенсии составит 1,5 тысячи рублей.

Ожидается, что с учетом индексации выплаты пенсий начнутся уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь.