Театр «Сатирикон» проведет гастрольный тур по районам Тульской области и даст мастер-классы для творческой молодежи

Об этом договорились Константин Райкин и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

27 января Константин Райкин выступил с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…» в Тульской областной филармонии. Худрук театра «Сатирикон», народный артист России читал тулякам произведения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама и Александра Пушкина.

После спектакля с Константином Райкиным встретилась министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она рассказала, что регион заинтересован в сотрудничестве с «Сатириконом», чтобы дать шанс молодым дарованиям проявить себя, а зрителям — увидеть лучшие постановки театров России.

Татьяна Рыбкина и Константин Райкин договорились, что театр «Сатирикон» проведет гастрольный тур по районам области и мастер-классы для творческой молодежи.