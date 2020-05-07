Как коронавирус повлиял на экономику и что с этим делать: туляки могут посмотреть трансляцию конференции с главой Банка России

Онлайн-конференция с Эльвирой Набиуллиной пройдёт на официальных площадках Центробанка в социальных сетях.

Председатель Банка России расскажет о мерах поддержки экономики и россиян в период пандемии коронавируса. Онлайн-конференция с участием Эльвиры Набиуллиной на тему «Текущая ситуация и стабилизационные меры» состоится 8 мая в 15.00.

Речь пойдет о мерах по снижению влияния пандемии коронавируса на финансовый сектор, экономику и граждан. Все желающие смогут посмотреть трансляцию на официальных страницах Банка России «ВКонтакте» и на Facebook, а также на YouTube-канале.