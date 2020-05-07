На ул. Октябрьской в Туле в жутком ДТП погиб мотоциклист

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 7 мая в Туле на ул. Октябрьской напротив дома № 215 (возле гипермаркета «Зельгрос») произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и мотоцикла Yamaha FZR.

По имеющейся на данный момент информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Предполагается, что мотоциклист следовал со значительной скоростью, а водитель Daewoo не заметила его и начала перестраиваться. В результате этого произошло касательное столкновение, после которого Yamaha врезался в фонарный столб и проскользил около 50 метров по асфальту. 28-летний байкер слетел с мотоцикла и ударился об дерево, при этом у мужчины оторвало часть ноги. От полученных повреждений он скончался.

На момент публикации новости на месте происшествия работают следователь и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства и причины ДТП.