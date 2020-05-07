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На ул. Октябрьской в Туле в жутком ДТП погиб мотоциклист

На ул. Октябрьской в Туле в жутком ДТП погиб мотоциклист

Автоавария произошла напротив дома №215.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 7 мая в Туле на ул. Октябрьской напротив дома № 215 (возле гипермаркета «Зельгрос») произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и мотоцикла Yamaha FZR.

По имеющейся на данный момент информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Предполагается, что мотоциклист следовал со значительной скоростью, а водитель Daewoo не заметила его и начала перестраиваться. В результате этого произошло касательное столкновение, после которого Yamaha врезался в фонарный столб и проскользил около 50 метров по асфальту. 28-летний байкер слетел с мотоцикла и ударился об дерево, при этом у мужчины оторвало часть ноги. От полученных повреждений он скончался.

На момент публикации новости на месте происшествия работают следователь и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства и причины ДТП.

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ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 1
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 2
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 3
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 4
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 5
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 6
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 7
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 8
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 9
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 10
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 11
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 12
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 13
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 14
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 15
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 16
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 17
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 18
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 19
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 20
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 21
ДТП с мотоциклом на ул. Октябрьской, Фото: 22
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:35 +4
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