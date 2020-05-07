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Какие дома Тулы останутся без света 8 мая

Какие дома Тулы останутся без света 8 мая

Отключения пройдут в областном центре с 12.00 до 19.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73,
  • 1-й пр-д Металлургов, 5, 5-а,
  • ул. М. Горького, 16, 14, 16, 20, 33,
  • ул. Арсенальная, 1-б,
  • ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26,
  • ул. Немцова, 23, 25,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36,
  • ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 52,
  • ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 10,
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24,
  • Московское шоссе, 15-а,
  • пер. Поддубный, 1-6,
  • пер. Соснянский, 1-6.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:47 +1
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