Минпромторг расширил список попадающих под «роскошный» налог автомобилей

Перечень состоит из 1193 наименований. Владельцы этих транспортных средств будут оплачивать налог по повышенной ставке.

В России расширен список моделей автомобилей, владельцам которых будут начислять транспортный налог с повышенным коэффициентом. В перечне оказались 1193 наименования. Каждая из моделей стоит больше трёх миллионов рублей.

Повышающий коэффициент транспортного налога для автомобилей в возрасте меньше одного года составляет 1,5, для машин от 1 до 2 лет – 1,3, для машин более поздних годов выпуска – 1,1.

Владельцы автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей не старше пяти лет будут оплачивать налог в двойном размере. Если же стоимость машины составляет от 10 до 15 млн рублей, а её возраст не превышает 20 лет, сумма налога вырастет в три раза.