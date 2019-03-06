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Минпромторг расширил список попадающих под «роскошный» налог автомобилей

Минпромторг расширил список попадающих под «роскошный» налог автомобилей

Перечень состоит из 1193 наименований. Владельцы этих транспортных средств будут оплачивать налог по повышенной ставке.

В России расширен список моделей автомобилей, владельцам которых будут начислять транспортный налог с повышенным коэффициентом. В перечне оказались 1193 наименования. Каждая из моделей стоит больше трёх миллионов рублей.

Повышающий коэффициент транспортного налога для автомобилей в возрасте меньше одного года составляет 1,5, для машин от 1 до 2 лет – 1,3, для машин более поздних годов выпуска – 1,1.

Владельцы автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей не старше пяти лет будут оплачивать налог в двойном размере. Если же стоимость машины составляет от 10 до 15 млн рублей, а её возраст не превышает 20 лет, сумма налога вырастет в три раза.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:29 0
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