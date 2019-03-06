Тульский фольклорный коллектив «Услада» отметил 20-летие

С юбилеем творческий коллектив поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Услада» по праву считается одним из ведущих фольклорных ансамблей региона. Уже два десятилетия вы успешно представляете Тульскую область на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях, вносите большой вклад в развитие музыкального искусства. Зрители любят вас за виртуозное исполнение, артистизм, умение передать уникальный дух русской культуры. Своим творчеством вы помогаете сохранять неповторимую тульскую песенную традицию, — говорится в поздравлении главы региона.

Татьяна Рыбкина поблагодарила художественного руководителя коллектива, заслуженного работника культуры РФ Марину Федосееву за верность профессии и многолетний творческий труд.

Солисты «Услады» исполнили лучшие музыкальные произведения из своего репертуара.

В течение всего вечера ансамбль поздравляли почетные гости и друзья.

«Услада» считается одним из лучших филармонических фольклорных коллективов страны. Ансамбль постоянно выступает не только в городах России, но и за рубежом. Он представлял отечественную культуру на Международном кинофестивале в Каннах (Франция), на других престижных международных мероприятиях в Италии, Турции, Китае и других странах мира.