Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с выходом в полуфинал Кубка России

6 марта в Химках в ответном матче ¼ финала Кубка России по футболу тульский «Арсенал» сыграл вничью с ФК «Оренбург» — 1:1. По сумме двух встреч счет 5:3 в пользу «Арсенала». Это историческая победа тульского клуба.



Губернатор Алексей Дюмин поздравил болельщиков, а также футболистов и тренеров «Арсенала» с выходом в полуфинал турнира:

- «Арсенал» отлично выступил и добился исторического успеха для тульского футбола. Это результат упорного труда, мастерства и настойчивости. Желаю команде и в дальнейшем сохранять победный настрой и радовать болельщиков.

Сегодня в Химках на матче побывали 400 болельщиков «Арсенала» на семи автобусах. Групповой бесплатный выезд организовали по инициативе Алексея Дюмина. Красно-желтые второй подряд домашний матч проводили вдали от родных стен, но фанаты речевками и песнями под барабан постарались максимально приблизить обстановку к домашней. И «Арсенал» победил!

Трансляция матча и фоторепортажи смотрите здесь.