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Объявлена дата «Тотального диктанта – 2017»

Объявлена дата «Тотального диктанта – 2017»

Текст для нового диктанта уже написан, но имя автора назовут только на весенней конференции 1 марта.

На ежегодной конференции организаторов и экспертов «Тотального диктанта», которая проходит в Новосибирском государственном университете 2-4 февраля, была объявлена дата проведения проекта.

В 2017 году международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля.

Организаторы предполагают, что в 2017 году «Тотальный диктант» пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, написанный специально для диктанта современным российским писателем, под диктовку напишут более 200 тысяч человек. Сейчас экспертный совет составляет комментарии по проверке.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

На V международной конференции «Тотального диктанта» «Динамические процессы в современном русском языке» собралось около 200 организаторов и экспертов проекта из 91 города и 12 стран. Организаторы конференции – фонд «Тотальный диктант» и Новосибирский государственный университет при поддержке фонда «Русский мир». 

Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер-классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты «Тотального диктанта – 2016», актуальные проблемы орфографии и пунктуации.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:48 +2
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