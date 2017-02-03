В Пролетарском районе Тулы 3 и 4 февраля снизят напор воды

Как сообщили на «Тулагорводоканале», в связи с ремонтными работами на трубопроводе диаметром 600 мм 3 и 4 февраля с 14.00 до 18.00 в Пролетарском районе города Тулы будет понижено давление воды.

Прекращения подачи воды не планируется, хотя во время устранения аварий на водоводе, которые произошли 5 января и 29 января, также говорили, что вода подается под низким напором, но в дома ее не поступало.