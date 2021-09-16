Выборы будут честными и открытыми – об этом говорят представители тульских политических партий

В дни голосования впервые в Тульской области в атриуме кремля будет работать круглосуточный Центр общественного наблюдения за выборами (ЦОН)

Первыми познакомились с возможностями Центра представители региональных отделений политических партий, гражданские активисты и журналисты.

Все под контролем!

В зале для проведения конференций сразу же привлекает к себе внимание огромная стена с мониторами. Практически как в фильмах о космических путешествиях, когда показывают Центр управления полетами. Но только здесь – никакой фантастики. На каждом мониторе – реальная картинка с участков, где будут проходить выборы. Пока на ней все без движения. Участки откроются только завтра, и все три дня будут работать в обычном режиме – с восьми утра и до 20 вечера. Однако видеокамеры уже установлены и несут вахту. Ничто от их взгляда не ускользнет.

Здесь же, в Центре общественного наблюдения, установлены компьютеры для общественных наблюдателей. По ним в режиме реального времени можно подключиться к любому из участков, оборудованному видеокамерами. На сегодня таких участков в регионе 573. На них могут проголосовать больше 850 тысяч человек. Это более 73 процентов из общего числа избирателей Тульской области.

Тестирование работы системы провел член общественной палаты Евгений Панфилов. По его словам, интерфейс программы простой, но с большими возможностями.

После того, как общественный наблюдатель войдет в личный кабинет, перед ним откроется карта, в которой можно выбрать любой муниципалитет или район. Затем надо кликнуть на значок и включить видеонаблюдение на выбранном участке. Появляется изображение с ракурса двух камер. Их можно переключать или включить одновременно обе. На вкладке экрана будут обозначены дата, время, номер избирательного участка. Они так и сохранятся на записи. Есть возможность развернуть изображение в полноэкранный режим, а при необходимости включить звук.

Если имеется особый интерес к одному или нескольким участкам, их можно сгруппировать для быстрого доступа в папке «Избранное». Также можно одновременно вывести на экран монитора одну, две или четыре трансляции. При необходимости есть возможность записать трансляцию и потом отмотать ее к началу. Это сделано для того, чтобы при спорных и непредвиденных ситуациях можно было оперативно все проверить.

Организационное обеспечение деятельности ЦОН осуществляется Общественной палатой Тульской области. Техническая поддержка трансляции возложена на ПАО «Ростелеком».

– Прозрачность выборных процедур, доверие к результатам выборов – наш приоритет. Видеонаблюдение является дополнительной формой независимого контроля за голосованием, – рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. – В зоне видимости камер будет находиться как помещение для голосования в целом, так и места выдачи избирателям бюллетеней, ящики для голосования, места перемещения бюллетеней проголосовавших избирателей из ящиков в сейф-пакеты – эта процедура будет проводиться по окончании первых двух дней голосования для сохранности бюллетеней. Сейф, где после 17 и 18 сентября будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей, также будет в поле видимости видеокамеры. Под камерами будет вестись подсчет голосов и составление итогового протокола об итогах голосования.

Руководитель Регионального штаба общественного наблюдения Константин Данилов отметил, что одним из ключевых принципов организации избирательного процесса выступает принцип гласности, проявляющийся, в том числе, и в практике применения института наблюдателей. По его словам, «открытость и гласность избирательных процедур важны для повышения доверия со стороны общества к процедуре формирования органов власти».

В дни голосования Центр будет работать круглосуточно – с восьми утра 17 сентября до того момента, когда будет подписан последний протокол об итогах голосования.

Только да или нет

Общественной палатой Тульской области на избирательные участки региона будут направлены около тысячи независимых общественных наблюдателей. Поступившие заявления и прилагаемые к ним документы были проверены рабочей группой Общественной палаты.

В дни выборов общественные наблюдатели будут руководствоваться «Золотым стандартом» по общественному наблюдению при проведении выборов. В специальных бланках наблюдатели будут ставить «да» или «нет» соответствию каждого из нюансов процедуры законодательству. Только «да» или «нет», без всякой возможности интерпретации данных наблюдателем. Это позволит обеспечить максимальный контроль за ходом голосования и оперативно устранять потенциальные нарушения.

– На этих выборах мы реализуем проект «Общественный контроль», который направлен на максимальное информирование жителей о честности и прозрачности процедуры голосования на выборах в Тульской области, – рассказала председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. – Общественная палата совместно с общественными советами муниципальных образований осуществила осмотр всех избирательных участков. Они прошли проверку и отмечены знаками: «Участок к голосованию готов» и «Голосовать безопасно».

К работе ЦОН допускаются представители Общественной палаты, члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в регионе, общественные наблюдатели, представители СМИ.

«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» принимала участие в разработке методических материалов, предоставляла высококвалифицированных преподавателей для первого этапа подготовки наблюдателей, участвовала в разработке «Золотого стандарта наблюдения», регулярно выпускает аналитические доклады, посвященные ходу избирательной компании. На всех этапах мы тесно сотрудничаем с Общественной палатой Тульской области. Планируем и в дальнейшем совместно работать на достижение общего результата – проведение выборов при полном обеспечении прав всех участников, как избирателей, так и тех, кто претендует на мандаты депутатов Государственной Думы и пост Губернатора Тульской области», – отметил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин.

Принять участие в работе Центра наблюдения также может каждый желающий старше 18 лет. Для этого нужно за один день до предполагаемого посещения сообщить о своем намерении по электронной почте. Все заявки рассматриваются в региональной Общественной палате. Посещение центра через заявки – это вынужденная мера, предпринятая в период пандемии коронавирусной инфекции, чтобы избежать большого скопления людей одновременно.

Избирателю нужны прозрачные выборы

Работу Центра общественного наблюдения и организацию предстоящих выборов прокомментировали представители ведущих партий Тульской области.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ионов считает, что: «Это большой шаг в технологии, теперь любой желающий может прийти в Центр и наблюдать за процедурой голосования. Во всех центрах образования установлены видеокамеры, каждый желающий может наблюдать за процедурой, видеть весь процесс от начала до конца в течение трех дней. Также предоставляются удобные и комфортные рабочие места для наблюдателей от партий и для жителей города. Считаем это хорошей практикой и в будущем она должна продолжаться и развиваться, чтобы голосование было максимально прозрачным и легитимным».

Сергей Гребенщиков – Технологии идут вперед, важно, что у нас есть теперь возможность увидеть изображение с избирательных участков в режиме реального времени, – отметил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Тульской области Сергей Гребенщиков. – Я, как кандидат по одномандатному округу, тоже уже это оценил. Мы смогли посмотреть участки, что на них происходит.

Первый секретарь комитета партии «Коммунисты России» в Тульской области Юрий Моисеев считает, что технически все настроено хорошо, видно, как подготовлены специалисты, и техника должна работать исправно.

Юрий Моисеев – Я уже, как кандидат, зашел в систему, посмотрел по некоторым участкам: камеры работают все, они установлены в местах, которые позволяют увидеть весь участок. Надеюсь, что это добавит легитимности сегодняшнему избирательному процессу. Видеонаблюдение используется не впервые, но в таком виде, когда подключена и региональная Общественная палата, и привлекается общественность в первый раз. Все это добавляет веры нашим гражданам, что выборы проходят честно и избиратели могут давать оценку по результатам выборов.

Председатель Правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тульской области Владимир Ростовцев отметил, что работа Центра общественного наблюдения будет проявлением демократии на выборах.

Владимир Ростовцев – У регионального отделения нашей партии есть возможность удаленного подключения к камерам видеонаблюдения, есть наблюдатели, которые будут работать непосредственно на участках, а вот избиратели, у которых нет подобной возможности, смогут прийти в Центр общественного наблюдения и получить всю интересующую информацию.

Координатор тульского регионального отделения партии ЛДПР Александр Маринков уверен, что Центр общественного наблюдения – очень хорошая практика, потому что избирателю сейчас очень нужны именно прозрачные выборы:

Александр Маринков – Избиратель должен знать, что выборы честные, все кандидаты избираются легитимно. Центр поможет обеспечить выполнение этой задачи, и с годами эта практика будет использована и далее, будет получать признание и развитие.

Руководитель регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» Владимир Ивашкевич:

Владимир Ивашкевич – Центр общественного наблюдения является дополнительным элементом прозрачности голосования, а именно это самое главное для всех партий – участников выборов. Этот элемент вселяет надежду и уверенность в честности результатов избирательной кампании.

Напомним, выборы в Тульской области пройдут 17, 18 и 19 сентября. С 8.00 16 сентября до 20.00 19 сентября в региональной Общественной палате работает «горячая линия» по телефону 8(980)729-62-63. У оператора можно уточнить номер и адрес избирательного участка, задать вопросы по избирательному законодательству, а также сообщить о замечаниях.