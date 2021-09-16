Матч «Арсенала» и «Нижнего Новгорода» рассудит начинающий арбитр

Ранее Артем Любимов входил в бригаду VAR на двух матчах оружейников.

Матч 8-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде будет судить арбитр первой категории Артем Любимов из Санкт-Петербурга. 36-летний рефери только начинает карьеру в РПЛ. В прошлом сезоне он входил в бригаду VAR на матчах «Арсенал» – «Ростов» (2:3) и «Арсенал» – «Краснодар» (1:0).

Ассистентами Артема Любимова будут Константин Шаламберидзе из Москвы и ставрополец Андрей Образко. Резервный судья – нижегородец Игорь Низовцев. Бригада VAR – Павел Шадыханов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Инспектор матча – сочинец Александр Гончар, делегат РПЛ – Иван Суворов (Москва).

Матч «Нижний Новгород» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 19 сентября, в Нижнем Новгороде, на одноименном стадионе. Начало – в 16.30.