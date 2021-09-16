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В Одоеве предприниматель нанял для сбора клубники мигрантов и получил огромный штраф
Фото: pixabay.com

В Одоеве предприниматель нанял для сбора клубники мигрантов и получил огромный штраф

За привлечение к работе каждого из четырёх нелегалов он должен заплатить 250 тысяч рублей.

Одоевский районный суд рассмотрел 4 административных дела по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ. Туляк нанял четырёх нелегалов для сбора клубники в с. Петровское Одоевского района. Разрешений на работу у иностранцев не было.

Суд признал предпринимателя виновным в незаконном привлечении мигрантов к трудовой деятельности. За каждого из работников мужчине предстоит заплатить по 250 тысяч рублей.

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Место
Тульская областьОдоевский район
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