Светлана Хоркина в Туле: «Чемпионами не рождаются. Чемпионами становятся»

Светлана рассказала, как становятся чемпионами мира, и ждать ли появления новых звезд спортивной гимнастики в Туле.

– Светлана Васильевна, тульская гимнастика – один из спортивных брендов региона. А как часто вы пересекались в своей деятельности с туляками?

– Пересекалась неоднократно. Ксения Афанасьева была же еще и спортсменкой ЦСКА. И я, как первый заместитель гендиректора, помогала ей по ряду вопросов. Кроме того очень много тульских детей приезжает ежегодно в Белгород на мои всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Так что растим новое поколение. Чемпионами не сразу рождаются.

– На вашей родине уже есть кто-то, кого можно назвать сменой?

– Я закончила карьеру в большом спорте в 2005 году. Пока в Белгороде не появилась ни одна спортсменка, похожая на меня. Правда, есть мальчик, который попал в резервную молодежную сборную в прошлом году. 2005 и 2020. Пятнадцать лет прошло.

– Что же надо, чтобы стать чемпионом?

– Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Я в этом уверена. Потому что я точно родилась не чемпионом, и не для того, чтобы заниматься спортивной гимнастикой.

– А для чего?

– Просто быть ребенком. У меня обычные родители. Кроме умения трудиться, чему они, конечно, научили, у меня ничего такого не было, чтобы в спортивной гимнастике произвести фурор.

– А как вообще вы оказались в гимнастике? Кто привел впервые в секцию?

– Мама. Няней в то время не было, а детей воспитывала улица. Вот она и направила всю мою энергию на спортивную гимнастику. Причем меня не брали в секцию. В конце концов, приняли в группу, где оставалось последнее место. Мне дали шанс, и я им воспользовалась. И потом, мне повезло с тренером.

– Это как? Расскажите подробней.

– Если вкратце, мой первый тренер Елена Андреевна Ткачева научила меня любить гимнастику. Показала ее такой интересной, замечательной. Потом она уехала, нас всех разобрали в другие группы к другим тренерам. Всех, кроме меня. Меня не брали никуда. И жена второго моего тренера Бориса Васильевича Пилкина уговорила обратить на меня внимание. Сказала: посмотри, как она трудится, я за ней наблюдала. Он: ну что мне с ней делать, она длинная, не найдет себе в гимнастике. И потом признался в интервью, когда я уже стала знаменитой спортсменкой, что его подкупило мое умение трудиться

– То есть это главное качество. А еще?

– Трудолюбие, да. А потом, как мой тренер говорил, успех в трех «Т» – трудолюбие, талант, терпение. Одно «Т» у меня было, остальным он меня научил.

– Совсем недавно закончилась Олимпиада в Токио. И многие журналисты обращались за комментариями именно к вам.

– Это очень приятно, что звонят не сегодняшним чемпионам, а звонят мне. Значит, я что-то сделала в мировой гимнастике.

– Что скажете об одной из главных тем этой Олимпиады – судейской несправедливости?

– Она не то что присутствует, а переходит все рамки. Если мы ничего с этим не сделаем, обидно будет за спорт, обидно за детей, которые по десять часов каждый день тренируются в зале. Так тоже нельзя. Очевидно, что в спорт замешивается политика. Этого категорически нельзя делать. Сколько себя помню, уже когда я была маленькой действующей спортсменкой, мы так ждали эти Игры, хотели видеть эти самые «быстрее, выше, сильнее». А еще мастерство, упорство, трудолюбие, профессионализм, талант, в конце концов. Но последнее время что ни Олимпиада, что ни день, то какой-нибудь скандал. И уже нет такого света в этих двух неделях профессиональной спортивной борьбы. Надеюсь, к тому, что задумывал Кубертен много лет назад: быстрее, выше, сильнее, добавиться сегодня слово «вместе». А лучше потом добавить: «честнее». Судьи дают клятву перед соревнованиями судить беспристрастно, невзирая на политические какие-то вещи. Но увы, видите, попадаются нечистые в душе своей люди.

– Как считаете, сегодня наши спортсмены защищены уже больше, чем лет пять назад, когда начались все эти скандалы?

– Наверное, но мне как всегда этого недостаточно. Я очень надеюсь, что мы все больше будем уделять внимания профессиональным спортивным юристам. Соответствующая кафедра только недавно открылась в МГУ, поэтому здесь мы только делаем первые шаги. Надо набираться опыта, обучать специалистов. И быть всегда готовыми защищать наших спортсменов, чтобы никому неповадно было их обижать

– Вы приезжали на встречу с молодыми нашими спортсменами, будущими звездами. О чем им говорили?

– В большом спорте есть только один рецепт: трудиться и не вылезать из зала. Терпеть, потеть, очень внимательно выполнять задания тренера. Обратите внимание на фотографии на стенах: как много девчонок вышли из этого зала, прошли через руки тренера. И очень здорово, что благодаря Ирине Винер-Усмановой нашим тренерам сейчас вернули все социальные льготы. Они ведь осуществляют такую же важную деятельность, как и школьные учителя. Тоже работают с детьми, сидят в зале, продвигая мастерство на олимпийские вершины. Порой воспитывая чужих детей больше, чем своих.

– Атмосфера гимнастического зала вас по-прежнему волнует? Вы с такими энтузиазмом сделали сегодня шпагат вместе с молодыми девочками.

– Знаете, в этих стенах иногда даже дышать нечем – пыль, магнезия. Но когда приезжаешь с золотой медалью в свой зал – это запах родной. И у меня сейчас мурашки идут, потому что я этот запах знаю хорошо, и я так рада, что у меня ноги опять в магнезии. Это наше рабочее состояние. И это победы наших сегодняшних гимнасток в Токио. Они вписали новые странички в историю российской гимнастики. Мы с новым поколением продолжим великие традиции наших чемпионов. Очень надеюсь, что из этого зала придут на смену сегодняшним лидерам девчонки и мальчишки из Тульской области. Очень важно, что губернатор Алексей Дюмин, и те, кто курирует спорт в регионе, очень ответственно занимаются подготовкой профессиональных спортсменов. Поэтому в Туле обязательно все получится.