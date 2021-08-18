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Танцевальный баттл, стрит-спорт и граффити: в Туле прошел Фестиваль уличных культур
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Танцевальный баттл, стрит-спорт и граффити: в Туле прошел Фестиваль уличных культур

Мероприятие на Казанской набережной было приурочено к Международному дню молодежи.

В открытии Фестиваля приняли участие уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, руководитель аппарата администрации города Тулы Денис Громов, начальник управления по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения Екатерина Чуракова.

Гости мероприятия познакомились с локациями, которые работали на Фестивале, поиграли в настольные игры и пообщались с тульской молодежью. Волонтеры, вожатые, специалисты молодежного медиацентра, проектного университета, представители творчества и другие активисты рассказали Надежде Школкиной о своих проектах. Так, молодежь Тулы активно занимается волонтерской деятельностью, в том числе помогая медицинским учреждениям в период пандемии, участвует в сопровождении масштабных мероприятий, которые реализуются на территории областной столицы.

Надежда Школкина

Слушая их увлеченные и живые рассказы, понимаешь, что у Тульской области и всей нашей страны есть будущее, — поделилась впечатлениями от встречи Надежда Школкина. — И оно за такими активными, умными, яркими молодыми людьми. Ребята молодцы, каждый из них живет своим делом, помогает сделать мир вокруг лучше. Я всегда только за живой диалог. И, конечно, живое общение с молодежью всегда приятно. Наша молодежь очень энергичная, креативная, увлеченная.


Администрация Тулы оказывает всестороннюю поддержку в развитие молодежи, ее творческих начинаний. Всесторонне вовлекать юношей и девушек в активную жизнь города — такую задачу ставит глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Фестиваль уличных культур помогает раскрыть, в том числе творческие таланты молодых туляков.

Так, в рамках фестиваля на сцене Казанской набережной прошел танцевальный баттл «ALL STYLE 1×1». В нем приняли участие около 40 парней и девчонок. Они продемонстрировали свое умение в таких танцевальных направлениях, как хип-хоп, дэнсхолл и др.

На площадке возле сцены прошли соревнования по уличному стрит-спорту.

На пешеходной дорожке вдоль набережной установили большую конструкцию для граффити, и во время фестиваля все желающие могли взять баллончик с краской и попробовать свои силы в создании граффити.

Также в рамках молодежного проекта «Газон» на Казанской набережной параллельно работали тематические площадки: финансовая игра «Фингра», мастер-класс по стрельбе из лука, мини-турнир «Крестики-нолики», турнир по класку, марафон английского языка, а также в амфитеатре свое мастерство в пении, чтении стихов показали участники проекта «Розетка «Топ 20».

Галерея
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 1
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 2
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 3
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 4
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 5
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 6
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 7
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 8
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 9
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 10
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 11
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 12
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 13
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 14
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 15
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 16
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 17
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 18
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 19
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 20
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 21
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 22
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 23
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 24
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 25
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 26
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 27
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 28
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 29
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 30
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На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 32
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 33
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 34
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 35
На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур, Фото: 36
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вчера, в 10:55 0
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