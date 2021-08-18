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В Узловой полицейские нашли пропавшую 10-летнюю девочку в подъезде

В Узловой полицейские нашли пропавшую 10-летнюю девочку в подъезде

Почему ребенок ушел из дома, выяснят правоохранители.

В Узловой в полицию заявили об исчезновении 10-летней девочки. Школьница ушла из дома вечером и не вернулась после полуночи. Родственники обратились к полицейским и волонтерам после того, как не смогли найти ее самостоятельно.

- Ориентировку на розыск школьницы незамедлительно получили все сотрудники отдела, поднятые по тревоге. Полицейские проверяли парки, скверы, чердаки, подвалы и подъезды, изучали варианты нахождения её как за пределами Узловой, так и в черте города, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Девочку нашли только под утро. Она сидела в подъезде одного из многоэтажных домов и дожидалась рассвета.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, угроз ее жизни и здоровью нет. Сейчас в полиции выясняют детали происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 10:23 +4
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