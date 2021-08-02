Кандидат-самовыдвиженец Алексей Дюмин собрал 25% подписей через портал Госуслуги

Кандидат на пост губернатора Тульской области Алексей Дюмин представил в областную избирательную комиссию 25% от необходимых подписей жителей Тульской области в поддержку своего выдвижения. Эти подписи собраны через портал Госуслуги. Оставшиеся 75% подписей предстоит собрать традиционным способом.

Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, в облизбиркоме ждут кандидатов на пост главы региона до 4 августа. В этот день заканчивается срок выдвижения. Всего на сегодняшний о своем желании баллотироваться заявили 4 кандидата. Три из них выдвинуты политическими партиями: Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Четвертый кандидат –действующий губернатор региона Алексей Дюмин – выдвинут в порядке самовыдвижения.

Следующим этапом станет регистрация кандидатов.

«Все кандидаты до 9 августа должны предоставить в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации, в том числе, подписи муниципальных депутатов в количестве не менее 71 и не более 74-х. Из них 32 подписи должны быть от депутатов муниципальных районов и городских округов.

Кандидат, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения, должен предоставить подписи избирателей – 2% от общего числа избирателей в регионе (23363). При этом впервые законодательством предусмотрена возможность сбора части подписей – 25% – на портале Госуслуг. Алексей Дюмин такой возможностью воспользовался и предоставил их в избирком», – рассказал Павел Веселов.

Оставшиеся 75% подписей в поддержку выдвижения Алексея Дюмина в настоящее время собирают волонтеры – традиционным способом.

«Здравствуйте! 19 сентября состоятся выборы губернатора Тульской области. Наш кандидат не представляет ни одну из партий, а потому для выдвижения ему необходимо заручиться доверием туляков. Для этого мы собираем подписи в его поддержку. Если вы связываете будущее нашего региона с его именем – предлагаем поставить свою подпись на бланке», – подходит к тулякам на Казанской набережной Анна Нагайцева.

Почти 2 недели студентка в свободное время собирает подписи в поддержку кандидата-самовыдвиженца. Всего в Туле насчитывается 190 таких сборщиков, а в целом по области – порядка 700.

Когда кандидат сдаст подписные листы вместе со всеми необходимыми для регистрации документами, избирательная комиссия проверит их подлинность – как через систему ГАС «Выборы», так и с привлечением специалистов-графологов.