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«Арсенал» пополнил воспитанник московского «Локомотива»
фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

«Арсенал» пополнил воспитанник московского «Локомотива»

Антон Коченков перешел в тульский клуб на правах свободного агента.

Вратарь Антон Коченков стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта не разглашается.

 
«Приветствуем Антона Коченкова и желаем надёжной игры в воротах тульского клуба!» — говорится в сообщении.
 
В конце июня этого года 34-летний Коченков покинул «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта. Коченков выступал за железнодорожников с 2015 года. В составе московского клуба голкипер становился чемпионом России и обладателем Кубка России.  
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