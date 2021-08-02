«Арсенал» пополнил воспитанник московского «Локомотива»

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Антон Коченков перешел в тульский клуб на правах свободного агента.

Вратарь Антон Коченков стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта не разглашается.

«Приветствуем Антона Коченкова и желаем надёжной игры в воротах тульского клуба!» — говорится в сообщении.

В конце июня этого года 34-летний Коченков покинул «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта. Коченков выступал за железнодорожников с 2015 года. В составе московского клуба голкипер становился чемпионом России и обладателем Кубка России.