Алексей Дюмин пойдет на выборы губернатора Тульской области

Фото тульского избиркома.

21 июля первый кандидат в губернаторы Тульской области подал документы для выдвижения в избирательную комиссию региона. Им стал действующий глава области Алексей Дюмин, который выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации. Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи в поддержку выдвижения в количестве 2% от числа зарегистрированных избирателей, или 23 363. Впервые региональное законодательство предусматривает возможность сбора подписей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», но не более 25% от общего необходимого количества подписей избирателей. Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение 3 дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

«Я принял решение об участии в выборах губернатора Тульской области и сегодня подал необходимые документы в региональную избирательную комиссию.

В течение прошедших пяти лет было многое сделано, чтобы регион развивался опережающими темпами. Чтобы жизнь туляков становилась комфортнее и лучше.

На днях мы представили жителям новую Программу развития области до 2026 года. Планы масштабные и теперь предстоит воплотить их в жизнь. А кому — решат избиратели 19 сентября 2021 года», — отметил Алексей Дюмин.