Топ-5 событий недели: трагедия в Казани, 650 млн на детский отдых, сбор предложений в Программу развития, возвращение Гагариных и спасение «Арсенала»

Фото из архива Myslo.

Туляки соболезнуют жертвам казанской трагедии

Трагедия в Казани отозвалась в сердцах туляков настоящей болью. Люди хотели выразить свои соболезнования и поддержку тем, кого коснулась эта страшная беда. Стихийный мемориал возник возле Успенского кафедрального собора, где митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил заупокойную панихиду по жертвам теракта. Сюда, к стенам собора, люди несли цветы в память о погибших, зажигали свечи. Глубокие соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Алексей Дюмин, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

В тот же день Алексей Дюмин провел оперативное совещание в правительстве на тему обеспечения безопасности в учреждениях образования. Дал указание еще более усилить эту работу и еще раз проверить школы, детские сады и колледжи на соответствие всем требованиям защищенности. Это притом что в Тульской области вопрос безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, и в частности на объектах образования, всегда находится в зоне особого внимания. Скоро начнутся последние звонки и экзамены в школах. Управлению Росгвардии совместно с заинтересованными ведомствами поручено проверить качество работы ЧОПов в школах, исправность тревожных кнопок, организацию контроля доступа в здания и другие вопросы безопасности.

Определены все участники предварительного голосования «Единой России»

Закончился прием заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Напомним, предварительное голосование — это своеобразные выборы до выборов: «Единая Россия» дает возможность самим жителям Тульской области в ходе абсолютно открытого голосования определить, кто достоин стать кандидатом от партии на осенних выборах депутатов Государственной Думы РФ. Ни в одной другой партии подобного абсолютно понятного и прозрачного механизма отбора партийных кандидатов пока нет.

Всего в числе участников, подавших все необходимые документы для участия в предварительном голосовании, 27 человек.

Все они представляют самые разные сферы деятельности: есть действующие депутаты Госдумы Виктор Дзюба и Николай Петрунин, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, уполномоченный представитель губернатора по работе с муниципалитетами Надежда Школкина и другие, даже студенты, волонтеры и временно не работающие. Полный список тульских претендентов на звание кандидатов в депутаты от «Единой России» можно найти на сайте pg.er.ru.

Само голосование пройдет:

в электронной форме с предварительной регистрацией на сайте pg.er.ru — с 24 по 30 мая;

в очной форме, на специальных участках — 30 мая с 8.00 до 20.00.

Также на минувшей неделе стало известно, что на участках предварительного голосования партии «Единая Россия» можно будет внести свои предложения в Программу развития Тульской области до 2026 года. Совместное заявление об этом сделали региональное отделение «Единой России» и ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области». Избирателям на участках будут дополнительно выданы специальные бланки, в которых можно проголосовать за наиболее важные направления будущей программы, а также предложить свои идеи.

Возвращение князей Гагариных в «Ночь музеев»

Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году прошла под символичным девизом «Больше чем музей». Все-таки именно музеи сейчас становятся одним из брендов Тульской области. Оказывается, при наличии поддержки и фантазии у нас есть что предложить туристам и помимо традиционного набора «пряники-ружья-самовары». Так, главным событием нынешней «Ночи музеев» стало открытие после реставрации Культурного центра князей Гагариных в Плавске. На его реставрацию из федерального и регионального бюджета выделили более 23 млн рублей.

Князья Гагарины когда-то были настоящими меценатами села Сергиевского, нынешнего Плавска. Еще в 70-е годы XIX века здесь была построена собственная электростанция. Конечно же, она освещала княжеский дом и некоторые дворовые постройки, но когда, также на деньги Гагариных, построили больницу, электричество провели и туда. Также стараниями князей Гагариных был устроен водопровод — большое событие по тем временам. Четыре поколения княжеского рода фактически отстроили целый город. Несмотря на все потрясения ХХ века, сегодня в Плавске сохранилось более двадцати зданий времен князей Гагариных.

На открытии культурного центра эксперты музейного дела, ведущие образовательных программ, блогеры обсуждали развитие малых музеев, их продвижение и включение в музейные маршруты России.

Также одним из событий этих дней стала возможность посетить в Тульском музее изобразительных искусств выставки русских художников-передвижников Алексея Саврасова, Николая Ярошенко, Виктора Васнецова из коллекции Калужского музея.

В региональную афишу «Ночи музеев» вошло более 140 тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов по всей области. Всего в этом году в Тульской области в акции приняли участие более 50 тысяч человек.

Тульские дети будут отдыхать не только в своем регионе, но и на Черном море

Впереди — лето, школьные каникулы и неизбежные родительские заботы, как сделать так, чтобы дети провели три вольных месяца с пользой и удовольствием. На детскую оздоровительную кампанию в этом году Тульская область направит более 650 млн рублей. Из них на модернизацию детских лагерей — почти 88 миллионов. Тульских детей примут 18 загородных оздоровительных организаций, один лагерь палаточного типа, 388 лагерей с дневным пребыванием, 41 лагерь труда и отдыха. При этом в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами организации отдыха и оздоровления могут быть заполнены не более чем на две трети имеющихся мест.

Фото predstart.poehalideti.ru.

Закуплено более 1800 санаторных путевок в лагеря Тульской области, и только в мае закупят 720 путевок в здравницы Черноморского побережья России. Причем на оздоровительные базы региона и Краснодарского края путевки предоставляются бесплатно. 300 юных туляков бесплатно поедут на отдых в Республику Крым. Предпочтение отдается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Также муниципалитеты приобрели 2700 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Путевки туда лишь частично оплачиваются родителями, но не более трети их стоимости.

С 2018 года тульские родители могут подавать заявления на санаторные путевки для детей в электронной форме на региональном портале «Госуслуги71». И такой возможностью они охотно пользуются — в этом году 97,5% заявлений поступило в электронном виде.

Спасение «Арсенала»

Футболисты «Арсенала» перед последним туром чемпионата России в Премьер-лиге продолжали бороться за место в этом турнире на следующий сезон. Правда, после того как Премьер-лигой не были лицензированы стадионы в Оренбурге и Владикавказе, для выживания оказалось достаточно не занять 15-е место.

Эту задачу «Арсенал» решил не выходя на поле. Волгоградский «Ротор» не сумел удержать победный счет в Казани против «Рубина», пропустив гол уже в добавленное время. Ничья 1:1 не позволила волгоградцам догнать тульскую команду и уйти с предпоследнего места в турнирной таблице. «Арсенал» ушел на осмысление итогов чемпионата и работу над ошибками в качестве команды Премьер-лиги. Новый сезон должен начаться в конце июля.