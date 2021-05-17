ДТП в Богучарово: грузовик влетел в стоявший на светофоре автокран

В региональной Госавтоинспеции раскрыли подробности ДТП, которое произошло утром 17 мая в Богучарово. На 170-м километре автодороги М-2 «Крым» 28-летний водитель грузовика УАЗ, по предварительной информации, въехал в стоявший на светофоре автокран МАЗ.

В ДТП пострадал водитель грузовика, его отпустили после оказания медицинской помощи. 54-летний пассажир автокрана госпитализирован с различными травмами.