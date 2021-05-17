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ДТП в Богучарово: грузовик влетел в стоявший на светофоре автокран

ДТП в Богучарово: грузовик влетел в стоявший на светофоре автокран

Стали известны обстоятельства аварии.

В региональной Госавтоинспеции раскрыли подробности ДТП, которое произошло утром 17 мая в Богучарово. На 170-м километре автодороги М-2 «Крым» 28-летний водитель грузовика УАЗ, по предварительной информации, въехал в стоявший на светофоре автокран МАЗ.

В ДТП пострадал водитель грузовика, его отпустили после оказания медицинской помощи. 54-летний пассажир автокрана госпитализирован с различными травмами.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:31 +2
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