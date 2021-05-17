В Туле на ул. Хворостухина провалился асфальт

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

В Туле на улице Хворостухина провалился асфальт. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

– Вспоминается 2018 год и то, как эту дорогу строили. Летом ни шатко ни валко, а осенью набрали темп, в декабре во время снегопада закатывали асфальт. В 2019 году стали латать тротуары, потому что просадка грунта пошла под асфальтом. Удивительно, как эта дорога держится, я думал, будет хуже, — пишет туляк.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали Myslo, что на место уже выехали специалисты.

был случай

В 2019 году на ул. Хворостухина на тротуаре и проезжей части обвалился асфальт. Яма была размером примерно 3 на 5 метров и глубиной около полутора метров.

В администрации Тулы тогда поясняли, что «обрушение дорожного полотна произошло в результате подмыва территории и разрушения дорожной одежды».