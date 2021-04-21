Тульские эксперты – о послании Президента

В ходе выступления были озвучены многие важные экономические и социальные инициативы. Прокомментировать их, а также дать оценку главным тезисам Послания мы попросили тульских экспертов.

Николай ВОРОБЬЕВ, председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

«Послание президента было знаковым»

- Послание Президента было таким, каким мы его ждали, — знаковым. Много внимания уделено итогам прошедшего года, пандемии. Глава государства отметил роль не только медиков, но и всех граждан России в том, как страна справилась с этим вызовом. Мы видим, что Россия выходит из сложного периода еще более крепкой, сплоченной.

Президент выступил с новыми инициативами в социальной сфере. В центре внимания — поддержка семей с детьми и тех категорий граждан, которые находятся в трудном материальном положении.

Одна из важных тем- развитие субъектов Федерации. Долги местных бюджетов по кредитам в коммерческих банках, безусловно, тормозят развитие регионов. Им будет оказана помощь, причем чтобы соблюсти социальную справедливость, средства на реализацию инфраструктурных проектов будут направлены тем регионам, которые стремились вести сбалансированную финансовую политику.

Федеральная поддержка очень важна и для нашей области, ведь как отметил в своем Послании Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, в ближайшие пять лет значительные средства в регионе будут инвестированы в развитие промышленности, городов и сел.

Как представитель партии «Единая Россия» хочу отметить, что многие наши предложения вошли в Послание. Но сегодня все депутаты областной Думы, представители всех фракций готовы включиться в работу. Ведь те положения, которые прозвучали в Послании Президента, требуют законодательной проработки на федеральном и на региональном уровне. Предстоит принять целый ряд законов, и мы сразу же приступим к подготовке предложений.

Николай ПЕТРУНИН, депутат Государственной Думы от Тульской области, фракция «Единой России»

«Сбережение народа Президент назвал высшим национальным приоритетом»

- Послание Президента России — это всегда некий вектор развития страны, позволяющий ответить на важные вопросы о том, кто мы и куда движемся. И сегодня Владимир Путин дал оценку проблемам, которые волнуют каждого жителя России, наметил пути их решения. Речь шла о развитии экономики и социальной сферы, реформах в медицине и образовании, поддержке регионов, о помощи тем, кто в ней нуждается.

Сбережение народа России Путин назвал высшим национальным приоритетом. Поставил задачу выстроить всю систему здравоохранения на новой технологической базе, а это огромная и ответственная работа и для правительства, и для руководителей регионов.

В ходе послания глава государства объявил о новых мерах поддержки материнства и семей с детьми. Это выплаты беременным женщинам; семьям со школьниками и будущими первоклассниками в середине августа этого года будет выплачено по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно; с 1 июля будут назначены выплаты на детей, растущих в неполных семьях; до 100 процентов будут оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Эти и другие меры поддержки должны войти в целостную систему, задачей которой будет минимизировать угрозу бедности семей с детьми.

Большое внимание было уделено Президентом вопросам развития регионов, реализации инфраструктурных проектов. Высокий уровень развития инфраструктуры способствует экономическому росту, повышает конкурентоспособность, деловую активность и инвестиционную привлекательность территорий. Приоритеты — дороги, обходы городов, ЖКХ, комплексное развитие объектов туристической инфраструктуры.

Президентом были предложены и меры поддержки регионов: так, их задолженность по коммерческим кредитам, которая превышает четверть собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами. Кроме того, субъекты РФ также смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3 процента годовых сроком на 15 лет.

Господдержка инфраструктурных проектов — одна из инициатив «Единой России». Партия составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ.

15 апреля «Единая Россия» заявила о намерении направить Владимиру Владимировичу Путину предложение о бесплатном подключении граждан к газу. 21 апреля Президент страны в ходе Послания Федеральному собранию заявил — в России подключать газ до участка будут бесплатно. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны. Решение этого вопроса Президент берет под личный контроль.

Что касается внешней политики, то тут Владимир Владимирович Путин дал четкий ответ: задача России на международной арене — обеспечить мир и благополучие наших граждан. У России есть интересы, которые Москва будет отстаивать в рамках международного права.

Все, что мы хотели услышать от Президента, мы услышали. Подчеркну, что во время Послания Президент часто употреблял слово «вместе». Это означает, что органы власти должны слышать запросы людей, и слаженно на всех уровнях реагировать на них.

Сейчас на наших плечах лежит непростая, но очень важная задача по законодательному обеспечению поставленных Президентом целей .И я уверен, что общими усилиями мы с ней справимся!

Виктор ДЗЮБА, депутат Государственной Думы от Тульской области, фракция «Единой России»

«Шанс сделать серьезный рывок вперед»

- Ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию — это главное руководство к действию. Оно корректирует работу органов государственной и муниципальной власти, определяет развитие экономики и финансовой сферы, деятельность социального комплекса, меняет к лучшему жизнь людей.

В прошлом году серьезные коррективы в жизнь всей страны внесла пандемия коронавируса, повлиявшая на течение процессов в разных областях — медицине, образовании, бизнесе, и обозначившая круг новых задач в создании условий для достойной жизни россиян. Неслучайно большой блок Послания посвящен решению вопросов социальной защиты и поддержки населения, реализации политики в отношении материнства и детства. Это дополнительные выплаты на школьников и детей, воспитывающихся в неполных семьях, 100-процентная выплата больничных молодым мамам. В текущей ситуации, когда доходы людей объективно снизились, считаю это крайне важным и необходимым.

Серьезные ресурсы будут направлены на укрепление инфраструктуры общего, среднего и высшего профессионального образования. Мы продолжим строить новые школы, открывать дополнительные бюджетные места в вузах — прежде всего, в регионах, инвестировать в науку и высокие технологии.

Продолжится строительство и ремонт сельских школ, библиотек, Домов культуры.

Другой не менее значимый фактор повышения качества жизни — доступность энергоресурсов, а именно, газификация сельских территорий. Это один из наиболее частых вопросов в обращениях жителей Тульской области. Главная проблема, о которой говорят люди, — высокая стоимость подключения. Президент поручил разработать инструменты, благодаря которым газификация станет доступной и массовой. Это наша задача на ближайшую перспективу.

Важный блок — экологическая безопасность. Для города Тулы и Тульской области с концентрацией потенциально опасных для экологии производств вопрос загрязненности воздуха и окружающей среды в целом очень актуален. Мы обязаны максимально исключить экологические риски, ввести персональную ответственность собственников за загрязнение окружающей среды.

Мощным дополнительным ресурсом для развития регионов станут инфраструктурные бюджетные кредиты. Это инвестиции в опорные объекты — магистральные дороги и обходы, мосты, коммунальные системы, общественный транспорт, комплексное развитие территорий, туризм. Для нашей области это шанс сделать серьезный рывок вперед.

Не могу не отметить поддержку малого и среднего предпринимательства. Это снижение контрольных проверок, административных и экспортных барьеров. Все необходимые поправки в действующее законодательство мы обязаны внести на весенней парламентской сессии Государственной Думы.

Надежда ШКОЛКИНА, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципальными образованиями

«Общие векторы работы — и ответы на конкретные вопросы»

- Послание Президента всегда задает важные общие векторы нашей работы, обозначает приоритетные направления, которым мы должны следовать. Но иногда мы слышим и конкретные ответы на те вопросы, с которыми к нам обращаются жители области. Например, мы, проводя в районах области обсуждение и сбор предложений в новую Программу развития региона, часто слышали жалобы преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений — на то, что учителям школ есть доплата к окладам, а преподаватели колледжей и училищ такую доплату не получают. И вот сегодня Президент сказал, что эта, если можно так сказать, несправедливость будет исправлена!

Конечно, очень важной для всех пап и мам станет и новая выплата семьям школьников — по 10 тысяч рублей. Самое ценное здесь — то, что произойдет эта выплата в августе, как раз к началу нового учебного года.

Вообще, сегодня Президентом было озвучено очень много инициатив, связанных как раз с поддержкой семей с детьми. Я в рамках своей текущей деятельности езжу по районам области и вижу, что люди очень ценят такую поддержку. И то, что принимаются новые меры, вводятся новые виды поддержки, — это очень важно для всех.

Особо хочу отметить блок послания, посвященный поддержке и развитию регионов. Владимир Владимирович говорил, что страна развивается тогда, когда развиваются регионы. И первый момент, который мне кажется крайне важным, — это решение оказать помощь региональным бюджетам с долговой нагрузкой: коммерческие кредиты, которые регионы вынуждены брать для решения важных задач, но зачастую — под непомерно высокие проценты, заменить на кредиты из федерального бюджета — под 2−3% годовых. Конечно, это позволит больше средств направлять не на обслуживание долга в коммерческих банках, а на исполнение социальных обязательств. А ведь, например, в бюджете Тульской области 80% - это именно социальные расходы.

Также выделю прозвучавшую сегодня идею так называемых инфраструктурных кредитов. Я уверена, что это поможет нашей области реализовать еще больше важных проектов, создать необходимые объекты. Например, у жителей Новомосковска есть очень большой запрос на реконструкция трассы Новомосковск — Тула и на создание обхода города. Проект очень дорогостоящий, в чем-то даже беспрецедентный для региона. И помочь в его реализации способны как раз такие инфраструктурные кредиты, которые выдаются на 15 лет под ставку от 3 до 5 процентов.

Есть и еще один проект, реализации которого я сейчас очень хочу добиться: это путепровод над железной дорогой в Узловой. Вообще, в нашей области 173 железнодорожных переезда, и 32 из них практически пересекают города или трассы, люди вынуждены по полчаса — по часу стоять, ожидая прохождения поезда. Я надеюсь, что как раз такие инфраструктурные кредиты из федерального бюджета под низкие проценты нам и помогут — и реализовать не только проект путепровода в Узловой, но и много других важных проектов: и дорожных, и по благоустройству. Помогут нам сделать комфортной жизнь в городах и селах области!