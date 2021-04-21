В Туле поддержат сельских старост и руководителей ТОС

Депутаты рассмотрели 17 вопросов.

Необходимость дополнений вызвана принятыми поправками в федеральные законы. В частности, органам местного самоуправления предоставляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Также согласно принятым изменениям к вопросам местного значения городского округа отнесено принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление полученных сведений для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Еще одно дополнение касается инициативных проектов. Как пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов, это новый механизмом участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Евгений Смольянинов – Инициативные проекты вправе выдвигать группы граждан численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Также такие проекты могут инициировать органы территориального общественного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов. Администрация по результатам рассмотрения проекта принимает решение подержать его, продолжить над ним работу или отказать в реализации.

В Уставе приводится перечень сведений, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается источник финансового обеспечения. Поясняется, что реализация инициативных проектов может обеспечиваться, в том числе, в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Депутаты поддержали предложенные изменения единогласно.