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В Туле поддержат сельских старост и руководителей ТОС

В Туле поддержат сельских старост и руководителей ТОС

В среду, 21 апреля, состоялось очередное заседание Тульской городской Думы.

Депутаты рассмотрели 17 вопросов. 

Внесены изменения в Устав МО город Тула

Необходимость дополнений вызвана принятыми поправками в федеральные законы. В частности, органам местного самоуправления предоставляется право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Также согласно принятым изменениям к вопросам местного значения городского округа отнесено принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление полученных сведений для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Еще одно дополнение касается инициативных проектов. Как пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов, это новый механизмом участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Евгений Смольянинов

– Инициативные проекты вправе выдвигать группы граждан численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования. Также такие проекты могут инициировать органы территориального общественного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов. Администрация по результатам рассмотрения проекта принимает решение подержать его, продолжить над ним работу или отказать в реализации.

В Уставе приводится перечень сведений, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается источник финансового обеспечения. Поясняется, что реализация инициативных проектов может обеспечиваться, в том числе, в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Депутаты поддержали предложенные изменения единогласно.

Полномочия органов ЗАГС передадут в региональное ведение

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева отметила:
 

Анастасия Дементьева

– С 1 июля 2021 года в соответствии с Законом Тульской области многоуровневая система управления в сфере органов ЗАГС будет заменена централизованной на региональном уровне. Изменения касаются всех муниципальных образований. Это направлено прежде всего на повышение качества обслуживания населения. Главное, что у туляков сохраняется возможность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в подразделениях по прежним адресам. А благодаря Единому государственному реестру жители смогут обратиться в органы ЗАГС как по месту регистрации, так и независимо от него.
 

В Туле пройдут конкурсы среди сельских старост и руководителей ТОС

На заседании Думы был рассмотрен и поддержан проект о внесении изменений в решение «Об установлении границ территорий деятельности территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Тула». Связано это с тем, что в Туле создаются два новых ТОС — в Советском округе и в селе Борщевка.
 

– Председатели ТОС, сельские старосты, старшие по домам — это самая инициативная и неравнодушная часть населения. С их помощью решаются важные социально-экономические вопросы, направленные на развитие городских территорий, благоустройство населенных пунктов. Депутаты тесно взаимодействуют с активистами в своих избирательных округах, поэтому мы всегда поддерживаем образование новых ТОСов и помогаем в работе нашим лидерам общественного самоуправления, — отметила в ходе заседания глава города Ольга Слюсарева.

Также депутаты утвердили изменения в Положение «Об организации и осуществлении ТОС и деятельности сельских старост», и приняли проект об утверждении положений о проведении конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления», «Активный старший по территории».

Данные мероприятия проводятся с целью поддержки гражданских инициатив, поощрения участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов:

Алексей Ионов

– Благодаря конкурсам появится возможность определить руководителей ТОС, старост и старших, имеющих значительные достижения в общественной деятельности. Их опыт работы будет распространяться среди туляков, что поспособствует повышению активности жителей. Конкурсы стартуют сегодня, в День местного самоуправления. Определять победителей будет конкурсная комиссия в соответствии с утвержденными критериями.

 

Также на заседании депутатов, сотрудников аппарата Тульской городской Думы и администрации города Тулы, председателей ТОСов, сельских старост с Днем местного самоуправления поздравила уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Надежда Васильевна отметила, что органы местного самоуправления — самая близкая власть к народу.

– Институт органов местного самоуправления очень молодой в нашей стране. Без председателей ТОСов, сельских старост, активных и инициативных жителей невозможно представить современную жизнь. Именно от этих людей во многом зависит состояние и развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, дороги, социальная сфера, — подчеркнула Надежда Школкина.

В завершение Надежда Васильевна выразила благодарность ветеранам органов местного самоуправления и наградила отличившихся работников органов местного самоуправления и победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской области».
 

Отличившимся в трудовой и общественной деятельности представителям органов местного самоуправления Ольга Слюсарева также вручила региональные и городские награды. В числе награжденных — депутаты, сотрудники аппарата Тульской городской Думы и администрации города Тулы, представители общественных организаций.

 

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