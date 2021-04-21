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Расходы бюджета Тульской области вырастут почти на 5,5 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Расходы бюджета Тульской области вырастут почти на 5,5 млрд рублей

Об этом рассказал глава регионального минфина Александр Климов.

За первый квартал 2021 года в бюджет области поступило 20,35 млрд рублей – или 22,4% от годовых значений. Эта сумма на 4,8 млрд рублей больше, чем в первом квартале прошлого года. 

По состоянию на 1 марта Тульская область заняла первое место в ЦФО и второе в России по темпу роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (129,5%). На 1 апреля профицит бюджета области составил 2,7 млрд рублей.

При подготовке проекта уточнений губернатор Алексей Дюмин обращал внимание правительства на необходимость выделения средств на целый ряд важнейших задач, среди которых – расселение ветхого жилья, капремонт домов, ремонт мостов, благоустройство и многое другое. 

Проект закона об уточнении бюджета предусматривает увеличение расходов на 5,45 млрд рублей. Из них:

  • 150 млн – на благоустройство Тулы,
  • 150 млн – на реализацию краткосрочного плана капремонта в связи с подорожанием материалов,
  • 226,2 млн – на переселение из аварийного жилья в п. Бородинский Киреевского района,
  • 37,1 млн – субсидии на строительство внутрипоселковых распределительных сетей,
  • 280,5 млн – на ремонт Баташевского и Демидовского мостов, а также Московского путепровода,
  • 73 млн – на реализацию программы обязательного медицинского страхования,
  • 13,2 млн – на приобретение ноутбуков для проведения ЕГЭ,
  • 70 млн – на сферу информатизации,
  • 23 млн – на закупку средств индивидуальной защиты в учреждения.

Законопроект о внесении изменений в бюджет будет рассмотрен на заседании областной Думы. Он предусматривает увеличение дефицита на 1,26 млрд рублей – итоговая сумма составит 6,86 млрд. Покрыть разницу предполагается за счет кредитов.

Госдолг тоже увеличится на 1,26 млрд рублей. При этом будут соблюдены все ограничения в соответствии с соглашениями с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов.

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