Расходы бюджета Тульской области вырастут почти на 5,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

За первый квартал 2021 года в бюджет области поступило 20,35 млрд рублей – или 22,4% от годовых значений. Эта сумма на 4,8 млрд рублей больше, чем в первом квартале прошлого года.

По состоянию на 1 марта Тульская область заняла первое место в ЦФО и второе в России по темпу роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (129,5%). На 1 апреля профицит бюджета области составил 2,7 млрд рублей.

При подготовке проекта уточнений губернатор Алексей Дюмин обращал внимание правительства на необходимость выделения средств на целый ряд важнейших задач, среди которых – расселение ветхого жилья, капремонт домов, ремонт мостов, благоустройство и многое другое.

Проект закона об уточнении бюджета предусматривает увеличение расходов на 5,45 млрд рублей. Из них:

150 млн – на благоустройство Тулы,

150 млн – на реализацию краткосрочного плана капремонта в связи с подорожанием материалов,

226,2 млн – на переселение из аварийного жилья в п. Бородинский Киреевского района,

37,1 млн – субсидии на строительство внутрипоселковых распределительных сетей,

280,5 млн – на ремонт Баташевского и Демидовского мостов, а также Московского путепровода,

73 млн – на реализацию программы обязательного медицинского страхования,

13,2 млн – на приобретение ноутбуков для проведения ЕГЭ,

70 млн – на сферу информатизации,

23 млн – на закупку средств индивидуальной защиты в учреждения.

Законопроект о внесении изменений в бюджет будет рассмотрен на заседании областной Думы. Он предусматривает увеличение дефицита на 1,26 млрд рублей – итоговая сумма составит 6,86 млрд. Покрыть разницу предполагается за счет кредитов.

Госдолг тоже увеличится на 1,26 млрд рублей. При этом будут соблюдены все ограничения в соответствии с соглашениями с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов.