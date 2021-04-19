Топ-5 событий недели: стратегические цели для области, 16 академиков и… изобретение самовара

«Начните с Тулы!»

Главное событие в области на минувшей неделе — Послание губернатора Алексея Дюмина к жителям региона и депутатам облдумы, в котором озвучены стратегические направления на ближайшее время.

Основа развития и процветания региона — сильная экономика. Как отметил губернатор, пятилетнее планирование позволяет и здраво оценить собственные ресурсы, и реализовать масштабные проекты. При этом новая Программа развития области будет встроена в Национальные цели развития до 2030 года, которые определил Президент России Владимир Владимирович Путин.

Алексей Дюмин поставил стратегическую задачу к 2026 году постараться привлечь в экономику в полтора раза больше инвестиций, чем за предыдущие пять лет. А приоритетными направлениями определил вложения в инновации и передовые производственные технологии, усиление работы по созданию новых территорий роста.

Отдельно губернатор упомянул туризм, который должен стать полноценной отраслью экономики региона, драйвером развития территорий.

– Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию — начните с Тулы», — сказал Алексей Дюмин.

Скорости ХХI века

По нынешним вечерним пробкам не меньше часа можно ехать из одного района областного центра в другой. И это очевидное направление, где надо что-то менять. В Послании губернатора говорилось о том, что надо сделать современной, безопасной и комфортной транспортную инфраструктуру городов, повышать качество дорог, продолжать развивать Восточный обвод, построить мост через Упу и обводную дорогу в Новомосковске, приступить к реконструкции автодороги, связывающей два самых крупных города области – Тулу и Новомосковск.

Прозвучали и более амбициозные задачи — строительство высокоскоростной магистрали, по которой из центра Москвы до Тулы можно будет домчаться за 55 минут. Проект невероятно дорогой, и не ближайших пяти лет, но прорабатывание этой идеи уже началось. И вообще губернатор поставил задачу готовить новые проекты по повышению скорости, безопасности, качества сообщения между Тулой и столицей России.

Город стал чище на полторы тонны мусора

На второй городской субботник в Туле вышли 16 тысяч по-своему счастливых людей.

На субботнике, состоявшемся 17 апреля, вывезли более полутора тысяч кубов мусора и ветвей, было ликвидировано десять стихийных свалок, убрано более 60 контейнерных площадок, удалено 14 аварийных деревьев, кронировано 83, посажено 138 деревьев, покрашено около 25 тысяч погонных метров бортового камня.

А также получено около сотни негативных комментариев в интернете: те, кто ленится лишний раз выйти из дома и уже набил себе мозоли на пальцах, строча комментарии в интернете, искренне не понимают, какое удовольствие может давать работа в компании единомышленников по очистке города от накопившейся зимней грязи. В общем, образ жизни каждый выбирает по себе.

АХ! Академики!

В тульском Доме Крафта открылась уникальная выставка «АХ»!

АХ — это и восторженный возглас, и аббревиатура, которая расшифровывается как Академия художеств. На выставке представлены работы шестнадцати академиков Российской академии художеств. При этом они представляют и выражают именно классическую систему ценностей. Между прочим, Россия — одна из немногих стран мира, где до сих пор активно развивается академическое искусство. Это первая такая масштабная выставка академиков-живописцев в городе-герое Туле.

Центральная тема экспозиции — город, его особая атмосфера, пластика и влияние на внегородскую жизнь. Те, кто хочет расширить свой культурный кругозор, с удовольствием ознакомятся с новым полотном Зураба Церетели. Мы-то его больше знаем как монументалиста, между тем он еще и удивительный, со своим взглядом на профессию живописец. Картина «В сказочном дворе» Зураба Константиновича была написана в Нью-Йорке, но изображает пространство, напоминающее и московские дворы-колодцы, и тенистые тифлисские дворики. На выставке представлены также работы тульского живописца А. Майорова, очаровательные городские зарисовки В. Русанова, В. Калинина, В. Разгулина, А. Суховецкого и много других работ, воплощенных в разных жанрах живописи.

В Туле продолжают изобретать самовары

Говорят, что нет смысла изобретать колесо и ехать в Тулу со своим самоваром. Последнее — особенно очевидно. Пока ты едешь в Тулу с самоваром старой конструкции, здесь уже придумают что-нибудь новенькое. Собственно, туляков испокон веков одолевали мысли усовершенствовать этот всем теперь привычный бренд города. Еще сто лет назад местные умельцы изобретали самовар-печь, глиняный самовар, а в советское время в каждой уважающей себя тульской квартире было как минимум два или три электрических самовара, ни один из которых не был куплен в магазине. Просто самовар считался тогда, как книга, лучшим подарком. Надо было лишь дождаться момента, когда его подарят.

И вот сейчас тульский завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова приступает к серийному выпуску очередной новинки — самовара с функцией автоматического отключения по принципу электрочайника. Тульский чайникосамовар будет оснащен термодатчиком, считывающим температуру воды; при закипании термореле систему нагревания отключает.

Как сообщает концерн «Техмаш», в который входит завод «Штамп», предприятие уже получило сертификат соответствия на изготовление новой продукции и первую партию готово представить покупателям уже в мае. Отличие нового нагревающего аппарата от привычного электрочайника прежде всего в том, что это всё же привычный нам латунный самовар с никелированным покрытием. Традиции надо чтить.