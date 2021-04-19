Алексей Дюмин считает, что «Арсеналу» по силам улучшить турнирное положение

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области поздравил «Арсенал» и болельщиков с победой над ФК «Тамбов». Глава региона сказал, что команда всех порадовала уверенной игрой, голами и набором важных очков в чемпионате.

«Но вся борьба еще впереди, нужно сражаться в каждом матче! Тула ждет новых побед. Команде и руководству клуба под силу улучшить турнирное положение», — отметил Алексей Дюмин.