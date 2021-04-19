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Алексей Дюмин считает, что «Арсеналу» по силам улучшить турнирное положение
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин считает, что «Арсеналу» по силам улучшить турнирное положение

Тула ждет новых побед.

Губернатор Тульской области поздравил «Арсенал» и болельщиков с победой над ФК «Тамбов». Глава региона сказал, что команда всех порадовала уверенной игрой, голами и набором важных очков в чемпионате.
 
«Но вся борьба еще впереди, нужно сражаться в каждом матче! Тула ждет новых побед. Команде и руководству клуба под силу улучшить турнирное положение», — отметил Алексей Дюмин.
 
Напомним, 18 апреля тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счетом 4:0. В первом тайме мячи в ворота соперника забили Роберт Бауэр и Евгений Луценко, а во второй половине игры отличились Сергей Ткачев и Даниил Хлусевич.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:54 −1
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