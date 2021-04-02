В Туле обсудили предложения в Программу развития региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области и Тульской облдумы.

1 апреля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась очередная экспертная сессия по формированию предложений в Программу развития Тульской области на 2021-2026 годы.

Тема обсуждения – «Современная комфортная среда для жизни».

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев:

Вячеслав Федорищев – Наша задача – вместе проанализировать всю информацию и выработать как можно больше перспективных предложений. Необходимо показывать обширность проблемы, четко ее формулировать и предлагать конкретные шаги по ее устранению.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил:

Николай Воробьев – Комфортная среда – это всё то, что каждый день окружает людей рядом с их домом, людей, которые идут на работу, учебу или проводят досуг. Это та среда, которая определяет качество жизни на территории области. Это понятие очень объемное: дороги, парки, спортивные площадки, инфраструктура ЖКХ. Очень важно обеспечить развитие не только областного и районных центров, но и всех остальных населенных пунктов. Комфортная среда для жизни должна быть создана для каждого человека на селе и в городе.

Николай Воробьев поблагодарил жителей области, которые участвуют в обсуждении будущей программы. Этот документ должен родиться не в кабинетах чиновников, подчеркнул Николай Юрьевич, а в живом диалоге на самых разных площадках в регионе. Он отметил, что все предложения, которые прозвучат на сессиях в Туле и муниципальных образованиях, будут изучены и учтены в программе.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков рассказал о создании комфортной городской среды и современной системы ЖКХ. Он подчеркнул, что наш регион входит в тройку лидеров по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В сфере ЖКХ в ближайшие несколько лет планируется решение следующих задач:

ежегодная замена сетей теплоснабжения не менее 5% от общей протяженности сетей;

ежегодная замена сетей водоснабжения не менее 1% от общей протяженности сетей, с последующим увеличением к 2030 году до 2%;

увеличение индекса качества городской среды на 50% к 2030 году;

увеличение количества городов с благоприятной городской средой до 11 городов к 2024 году и до 14 городов к 2030 году;

благоустройство не менее 60 общественных пространств.

увеличение доли жителей старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды.

Олег Дючков отметил:

Олег Дючков – Отрасль ЖКХ во многом определяет качество проживания в Тульской области.

Зампред Тульской гордумы, руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Анастасия Дементьева предложила включить в региональную программу капитального ремонта замену лифтов в тех домах, которые аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах. Пока эта возможность есть лишь у тех МКД, чьи платежи поступают в региональный фонд. Причем, по словам Анастасии Олеговны, жители готовы софинансировать проведение работ.

О расширении перечня работ в рамках программы капитального ремонта говорил и генеральный директор ООО «Тулжилхоз» Дмитрий Голомысов. Он предложил дать возможность за счет этих средств устанавливать в многоквартирных домах интеллектуальные системы обработки информации. Кстати, этот вопрос, по его мнению, мог бы стать частью большой программы цифровизации ЖКХ. Единая цифровая система могла бы объединить поставщиков ресурсов, потребителей – жителей, управляющие компании.

Генеральный директор АО «Внешстрой» Николай Афанасьев поднял несколько важных, по его мнению, тем: развитие системы поквартирного отопления в многоквартирных домах и учет при строительстве дорог повышенной грузоподъемности современного грузового транспорта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.

В рамках стратегии развития Тульской области на период до 2026 года в сфере транспорта планируется расширять систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, внедрить программно-аппаратный комплекс видеоаналитики для подсчета входящих/выходящих пассажиров в автобусах, ввести в опытную эксплуатацию государственную информационную систему (ГИС), развивать интеллектуальную транспортную систему (ИТС), обновлять подвижной состав автомобильного пассажирского транспорта, разработать централизованный механизм управления автовокзалами и автостанциями.

На особом контроле находится состояние трех искусственных сооружений в Туле: Московского и Демидовского путепроводов и Баташевского моста.

С Министерством транспорта РФ ведется проработка вопроса финансирования этих объектов.

В 2023-2024 годах в Туле планируется построить III очередь Восточного обвода. Разработка проектной документации уже ведется.

Протяженность объекта по плану составит 1,5 км. Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершилось строительство II очереди обвода.

Также предусмотрено строительство путепроводов в районе ул. Ложевой и ул. Металлургов, а также ул. Кутузова, реконструкция ул. Песчаной, ул. Комбайновой до ул. Кутузова в зоне пересечения с ул. Бондаренко.

В 2022 году планируется реконструировать автомобильную дорогу «Тула – Новомосковск». Полностью проект реализуют в 2031 году. Также разработана предпроектная документация на строительство объездной дороги Новомосковска. Срок реализации проекта – пять лет.

Запланирован капитальный ремонт Северного подъезда к Туле. Автоподъезд будет расширен до четырех полос движения. Объект должен быть сдан в 2023 году. Для увеличения пропускной способности въезда в город через «Красные ворота» прорабатывается вопрос строительства дополнительного тоннеля под железной дорогой.

Родион Дудник – Состояние транспортной инфраструктуры любого региона в значительной степени влияет на его экономическое и социальное развитие. Чем лучше развиты транспортные сети и средства передвижения, тем ниже издержки региональных производителей, тем выше инвестиционная привлекательность территории региона и качество жизни людей.

Также на экспертной сессии речь шла о развитии строительной отрасли. Министр строительства Тульской области Константин Лопухов отметил, что приоритетные направления жилищной политики в регионе – ликвидация аварийного жилищного фонда и увеличение объема ввода жилья.

К 2030 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется ввести в эксплуатацию 892 тыс. кв. метров жилья. Сегодня в области строится 122 объекта общей площадью 898,8 тыс. кв. м. Кроме того, разработана региональная программа развития индивидуального жилищного строительства.

До 1 сентября 2023 года в 13 муниципальных образованиях Тульской области планируется расселить 316 аварийных домов (102,5 тыс. кв. м) и переселить более 5 тыс. человек.

Большое внимание также было уделено проблеме утилизации строительного мусора, который остается после сноса старых домов.

Уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина считает, что необходимо выйти с инициативой на федеральный уровень: нужна федеральная программа, которая бы обеспечивала софинансирование для регионов.

Надежда Школкина – Сегодня обсуждалась одна из самых важных для жителей области тем – создание комфортной среды. В регионе многое делается в этом направлении, цифры потрясающие. Но вместе с тем из-за финансовых ограничений нельзя сделать всё сразу. Очень хорошо зарекомендовал себя проект «Народный бюджет». В Тульской области он начал действовать с 2011 года, уже реализовано 4500 проектов на сумму 4,5 млрд рублей. В 2021 году на «Народный бюджет» заложено 500 миллионов – это 330 проектов. Однако многое еще предстоит сделать. В каждом городе и районе у жителей есть свои приоритеты. Алексин, например, просит построить такую же набережную, как в Туле. А в Ясногорске – это ФОК с бассейном. В Веневе – скейт-парк. В Туле просят озеленение. Обратила внимание, что даже молодежь сейчас в числе приоритетов рассматривает не только работу и жилье, но и досуг. Это говорит о высокой степени социализации и культуры населения. Уверена, что когда пройдут обсуждения во всех муниципальных образованиях, самый большой блок предложений будет связан с темой комфортной среды.

Эксперты предложили ряд идей для включения в Программу, в том числе о реконструкции очистных сооружений, ремонте ветхих котельных, установке современных общедомовых приборов учета и другое.