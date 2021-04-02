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В Ефремове в ДТП пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Ефремове в ДТП пострадала женщина

Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее сбила иномарка.

Вчера, 1 апреля, на улице Строителей в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 19.40 68-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 58-летнюю женщину. Потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
В результате аварии женщина получила различные травмы и была госпитализирована. 
 
 
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