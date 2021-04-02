Фото: УГИБДД России по Тульской области.
В Ефремове в ДТП пострадала женщина
Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее сбила иномарка.
Вчера, 1 апреля, на улице Строителей в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 19.40 68-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 58-летнюю женщину. Потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
Другие статьи по темам