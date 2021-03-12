Область готовит Программу развития – 2026! Эксперты – о новых направлениях и о реализации предыдущей Программы-2021

Темой заседания была подготовка Программы развития региона до 2026 года. Напомним, задачу сформировать такую программу губернатор Алексей Дюмин поставил перед обновленным экономическим блоком правительства области.

Отдельное поручение было сделано в адрес председателя областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Воробьева: провести обсуждение будущей программы с жителями области.

Во время заседания Экспертного совета его участники отмечали, что предыдущая Программа развития, принятая в 2016 году, выполнена полностью, и от новой программы теперь ждут большего. При этом она должна не дублировать направления деятельности правительства, а предлагать новые пути и возможности развития. Надо сделать так, чтобы Тула становилась настоящим научным и промышленным центром.

Николай Воробьев представил собравшимся тех людей, которые в соответствии с поручением губернатора займутся работой по обсуждению новой программы в районах области — то есть станут ведущими на специальных круглых столах в муниципалитетах. Это депутаты Государственной Думы от «Единой России» Николай Петрунин и Виктор Дзюба, а также уполномоченный представитель губернатора по взаимодействию с муниципальными образованиями Надежда Школкина.

Мы поговорили с ними, а также с другими участниками совещания об исполнении прошлой программы и о том, каким видится предстоящее обсуждение новой Программы развития области.

Михаил Грязев, ректор Тульского государственного университета: «Программ, подобных Композитной долине, в Туле не было лет тридцать»

– Что касается предыдущей программы развития Тульской области, я бы, применительно к нашему университету, отметил такую закономерность: средний балл поступающих в университет вырос с 62 до 68. Серьезный рост! Вырос и средний балл на целевые места — до 64. Это говорит о качестве подготовки и об интересе ребят, которые идут на технические специальности. А если взять целевые места — там конкурс три человека на одно место. Вот пожалуйста — это как раз параметры программы, которые реализованы!

Еще один момент — суперпроекты мирового уровня. Один из них — Композитная долина, работе которой уже дан старт. Таких программ в Тульской области не было лет тридцать! Композитная долина — это шанс Тульской области перейти к новым материалам. Именно так — «новые материалы» — называется и кафедра, которую мы открыли в университете три года назад. Сегодня мы в интересах нашей Композитной долины сотрудничаем с ведущими научными центрами, с другими университетами.

Новые материалы позволяют нам повысить обороноспособность страны. И я уверен, что результаты этой программы будут в новых изделиях, которые мы когда-нибудь увидим во время парада на Красной площади 9 Мая.

Юрий Цкипури, депутат областной Думы:

«Будет еще более амбициозная работа»

– Вспоминаю, что когда разрабатывалась Программа 16−21, многие ее положения казались нам несбыточными — были заданы очень высокие планки. Тем более, как говорили некоторые, так бывает всегда: приходит новый губернатор, строит большие планы, потом оказывается, что денег нет, и всё потихоньку угасает… Но с Программой-2021 всё вышло ровно наоборот: ничего не осталось на бумаге, всё воплощено в жизнь. И по тому, как тогда начиналась работа, мы уже через полгода поняли, что всё будет воплощено в жизнь!

Первое, с чего начинали: были созданы Экспертные советы по всем направлениям. Очень серьезно обсуждали предложения с жителями области. Например, я, как депутат областной Думы, как и другие депутаты, организовывал сходы жителей в моем округе. Мы объясняли людям, что сейчас готовится программа развития Тульской области, просили давать предложения. Их поступило большое количество. Наиболее реальные, значимые анализировались специалистами и включались в программу. Потом уже обсуждались вместе с губернатором. Определялись сроки выполнения, вносились в список развития региона. Дальше все предложения рассматривало правительство. А затем мы отчитывались перед жителями, какое предложение было учтено.

Это самое главное, что тогда удалось сделать, — привлечь самих жителей к решению важных задач Тульской области. Сейчас предстоит еще более амбициозная работа. Но уже наработан опыт, имеются возможности выполнять самые сложные задачи, правительство работает очень эффективно.

Могу сказать, что Алексей Геннадьевич не забывает ни одну мелочь. Всё контролируется. А относительно его высокой репутации расскажу такой эпизод. Когда я был главой города, приехал в командировку в Германию. У нас там проходили встречи с общественностью, бизнес-сообществом. Мы рассказывали о нашей инвестиционной политике; о том, что у нас есть три рода площадок — полностью оснащенные, среднего уровня и просто пространство, где можно начать работать. Помню, встал один бизнесмен и сказал: «Господин мэр, мы готовы работать с Тульской областью. У вас губернатор Алексей Дюмин, и мы уверены, что наши деньги не пропадут, будут давать прибыль».

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк», участник Экспертного совета при губернаторе: «Цифровизация — вопрос не успеха, а выживания»

– Кто-то пытается даже с приходом тракторов по-прежнему сеять и пахать на лошади. Но работа по старинке, без использования цифровых возможностей, не имеет перспективы. Цифра сейчас определит развитие экономики на будущее десятилетия, полностью всё изменит и перестроит.

Еще несколько лет назад мы говорили о цифровизации как о будущем, а сейчас это настолько настоящее, что трудно представить. Например, вы не представляете, какое количество решений в Сбербанке принимается машинами.

В моем представлении цифровизация — это вопрос даже не успеха, а выживания. Тот, кто это понимает, будет идти вперед — как, например, Тульская область.

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»: «Один из главных приоритетов — здравоохранение»

– Считаю, что в новой программе серьезный акцент должен быть сделан на сфере здравоохранения — с учетом того опыта пандемии коронавируса, который все мы приобрели. Развитие сферы здравоохранения — одно из приоритетных направлений новой программы. И мы уже сейчас видим важные шаги, предпринимаемые губернатором в этой сфере. Так, благодаря губернатору, в регионе в этом году откроется новый перинатальный центр, строится онкоцентр, есть программа модернизации ФАПов, в которой я принимаю активное участие. Очень многое зависит от диагностирования именно на первичном этапе.

Если же говорить о принципиально новых направлениях, то требования современности заставляют особое внимание уделить цифровизации разных отраслей — и в промышленности, и в социальной сфере, продолжить внедрение новых, наукоемких отраслей.

Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы: «Свое будущее надо создавать всем вместе»

– Я коренной туляк — здесь родился, учился и продолжаю работать. И вижу, что наш регион в последнее время очень сильно развивается. Это отмечают все, кто приезжает к нам: Тула заиграла новыми красками. Например, избиратели моего округа — в основном из сельских регионов! И если раньше, приезжая в село, мы очень часто видели заброшенные поля, неухоженную землю, то теперь развиваются предприятия животноводства, успешно работают сельские хозяйства.

Самое главное — это забота о людях, создание рабочих мест. До избрания в Госдуму я работал гендиректором завода «Мехмаш». Из того опыта знаю, что любому человеку прежде всего нужна хорошая, получаемая вовремя зарплата, социальная защита, качественная медицина. Всё это надо создавать всем вместе, включая эти направления в программу развития области. Надо помогать друг другу, чтобы регион наш стал еще краше и Тульская область жила лучше.

Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципальными образованиями: «Услышать всех и каждого!»

– Важно донести до команды авторов программы все предложения и идеи местных предприятий, предпринимателей, общественных активистов, обеспечить, чтобы наши муниципалитеты были услышаны. Это одно из важнейших направлений моей работы как уполномоченного представителя губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами. И именно в этом и заключается поручение губернатора: услышать всех и каждого. Уверена, справиться с этой задачей нам по силам.

Даже небольшое предприятие не может сегодня существовать без документа о развитии. Тем более он необходим для такого перспективного, динамично развивающегося региона, как Тульская область. Программа развития до 2026 года станет главным документом на ближайшие пять лет, поэтому подходить к ее созданию необходимо со всей серьезностью и ответственностью.