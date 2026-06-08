С 11 июня 2026 года в «шлеме» начнет работу выставка «Тульский Токарев. 155 лет со дня рождения Ф. В. Токарева». 6+

Экспозиция посвящена выдающемуся конструктору, чьи разработки во многом определили развитие стрелкового оружия в XX веке. Значительную часть своей жизни Федор Токарев работал в Туле и на оружейном заводе создал свои самые известные образцы вооружения — самозарядный пистолет ТТ, винтовки СВТ-38 и СВТ-40, а также автоматическую винтовку АВТ-40.

На выставке представят более 50 предметов: образцы оружия, включая опытные разработки, документы, фотографии и личные вещи конструктора. Материалы позволят проследить жизненный путь Токарева и его вклад в отечественную оружейную школу.

Отдельно отмечается, что коллекция оружия его разработки в собрании музея считается одной из крупнейших в мире. Часть экспонатов была передана самим конструктором, который принимал активное участие в развитии музея.

Выставка даст возможность ближе познакомиться с наследием легендарного оружейника и увидеть редкие предметы, многие из которых обычно не выставляются.

Работа экспозиции продлится до 4 октября 2026 года в Тульском музее оружия.