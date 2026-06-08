Хирурги теперь могут восстановить только поврежденную часть, а не весь сустав.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

В Тульской области начали делать высокотехнологичные операции на суставах с помощью нового робота-ассистент. Он появился в травматолого-ортопедическом центре областной клинической больницы.

Робот помогает хирургам проводить замену коленного или тазобедренного сустава с высочайшей точностью. Главное преимущество технологии — возможность не просто заменить весь сустав, а восстановить только его поврежденную часть. Это особенно важно на ранних стадиях болезни, так как позволяет сохранить больше здоровых тканей.

С момента внедрения технологии уже проведено 10 успешных операций. Пациенты отмечают, что восстановление после таких вмешательств проходит быстрее.

«Это большой шаг вперед в развитии медицины Тульской области и важная часть национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“. Высокотехнологичное лечение становится ещё доступнее и остаётся бесплатным по полису ОМС», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.