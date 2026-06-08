Фото из архива Myslo, пресс-службы "Ясной Поляны", правительства Тульской области.

Министр культуры региона Елена Арбекова отметила, что прежний проект «Музейное лето», успешно реализовавшийся несколько лет, позволил разрушить стереотипное восприятие области (только самовары, пряники, оружие) и создал запрос на круглогодичную культурную программу.

Продолжением этой работы стал «Марафон без выходных “Тульский размах”», который объединит все муниципалитеты и предложит непрерывную летнюю афишу событий. Проект расширяет формат «Музейного лета», его аудиторию и географию. Культура выходит из привычных залов в городскую среду, туристические маршруты, общественные пространства, молодёжные и семейные события.

«Наш главный принцип: каждое благоустроенное место — набережная, парк, музей, сквер, усадьба, площадь, двор — должно жить, наполняться событиями и смыслами. Мы не строим новые площадки, а вдохновляем новым содержанием уже существующие. Культура там, где люди уже проводят время — понятная, живая, доступная и вовлекающая.

Проект не отменяет любимое “Музейное лето” (собиравшее более 1,5 млн гостей), а даёт ему новую жизнь. Миссия — культура без выходных: объединять семьи, молодёжь, жителей районов и туристов. Цель — превратить весь регион в единое летнее событийное пространство, где каждый найдёт занятие по душе», — подчеркнула Елена Арбекова.

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В основе проекта — два направления. Сохранятся традиционные дневные форматы: фестивали в малых городах, музейные программы, народные гулянья, ярмарки ремёсел, исторические реконструкции и семейные праздники. А афиша пополнится новыми механиками и современным звучанием: вечерние программы, концерты под открытым небом, гастрофестивали, ночные экскурсии, паблик-токи, лекции в неформальной обстановке, перформансы, интерактивные маршруты и события для молодёжи.

Особый акцент сделан на вовлечении посетителя: он не просто зритель, а участник — может пройти маршрут, задать вопрос, попробовать себя в ремесле, включиться в игру, заглянуть в закрытые пространства, увидеть знакомое место по-новому. Такой подход позволяет говорить о культуре современно, без упрощения смыслов.

Современная культура впишется в городские и природные ландшафты региона, привлекая молодёжь и тех, кто редко ходит в музеи, но открыт к познанию в комфортной живой среде.

В афише проекта — 158 площадок, 200 мероприятий, из них 50 ключевых, которые подарят новые впечатления.

Впервые в Тульской области пройдёт «Гармоньфест» в Тульском кремле: 13 июня Тула станет гармонной столицей. В программе — конкурс «Виртуозы гармони», выставка гармоней от старинных до современных, выступления артистов и звёздное жюри.

Также состоится выставка-ярмарка «Тульский Левша» — интерактивная площадка, где ремёсла встречаются с высокими технологиями, а знаменитое тульское умение «подковать блоху» получает современное прочтение.

Каждую последнюю субботу месяца в Крапивне пройдут события фестиваля «Крапивна. Летний сезон» — серия культурных встреч, позволяющих глубже окунуться в атмосферу маленького уездного города вместо одного масштабного праздника.

В июле в Богородицком музее-усадьбе — «Семейный альбом: Богородицкий крокет»: живая реконструкция летнего дня 1866 года из альбома Бобринских.

Гостей также ждут фестивали: «Толстой» в Ясной Поляне, «Двенадцать ключей» в Венёвском районе, «Пикник у господина Пуфа» в усадьбе генерала Мирковича, «Сказки деда Филимона» в Одоеве (с самым массовым мастер-классом по лепке филимоновской игрушки).

В августе — широкая палитра событий на любой вкус и возраст. В Тульском кремле — «День пряника», на Соборной площади — «Кремлёвская опера».

В муниципалитетах — события, раскрывающие локальную идентичность: «Охота как искусство» и «Яблочная история» в Ясной Поляне, «Война и мир» в Никольском-Вяземском, ярмарка «На Дону стоим!» в Епифани, «Дедославль» в Киреевском районе, «ПРОремесла» в Белёве, «Театр на Лужайке» в Поленове и другие.

Отдельное направление — выставки. Среди них: «Фарфор Московского Кремля. Неизвестная коллекция» в филиале Исторического музея в Туле, «Земля и народы — богатство России» в Фонде искусств, а также выставка реликвий из фондов Музея имени Андрея Рублёва и Тульского музейного объединения в атриуме Тульского кремля. Некоторые предметы покажут впервые или после долгого хранения.

Проект включает нестандартные форматы: классическая и современная музыка в парках, лекции в кофейнях, паблик-токи в усадьбах, литературные стендапы в культурных пространствах. Живой диалог о культуре без академической дистанции — там, где людям удобно встречаться, общаться и открывать новое.

Жители смогут исследовать Тулу и её легенды: с фонариками — по Демидовской усадьбе и стенам Кремля, на велосипедах — по Ясной Поляне и историческому центру. Доступны закулисье Старой аптеки («Тайны парфюмерии»), драматического театра и ТЮЗа, открытые кинопоказы в «Добродее», молодёжные фестивали в кластере «Октава».

Подробная афиша на сайте минкультуры Тульской области и в соцсетях.

Губернатор поручил Елене Арбековой отслеживать посещаемость площадок и востребованность мероприятий, чтобы развивать самые популярные форматы, проанализировать афишу, определить флагманские проекты для продвижения календаря событий среди гостей региона (в том числе на турпортале visit-tula.ru), а также обеспечить широкое информирование о предстоящих событиях, разместив афиши в молодёжных местах.

Дмитрий Миляев также обратил внимание министерств культуры, молодёжной политики и спорта на необходимость доработать современные (в том числе иммерсивные) форматы для молодёжи, увеличить количество открытых и доступных локаций. Глава региона подчеркнул важность активнее включать молодёжные центры и модульные дома культуры в событийный календарь.

«Выводите культуру в народ!» — заявил Дмитрий Миляев. Особое внимание губернатор поручил уделить безопасности при проведении массовых мероприятий на открытых площадках.