Об этом заявил Миляев на встрече с молодежью на форуме «Трансформаторы. Служение Отечеству», который сейчас проходит в Бунырево Тульской области.

Вопрос о возможном возвращении системы обязательного распределения выпускников вузов стал одной из тем встречи губернатора Дмитрия Миляева с молодежью региона.

Студентка Анастасия Шагулова поинтересовалась у главы региона, планируется ли введение обязательного распределения после окончания учебы. Губернатор признал, что дискуссии на этот счет периодически возникают — прежде всего с точки зрения окупаемости государственных вложений в образование.

«Государство вкладывает средства в образование. Было бы неплохо, если бы и обратная отдача была. Отдачу, конечно, любой специалист дает, если он трудоустраивается по специальности», — ответил Миляев. При этом он подчеркнул, что сегодня такого общеобязательного требования в стране нет, за исключением отдельных корректировок для медработников.

В качестве альтернативы губернатор сообщил, что в области наращивают количество целевиков.

«По области мы наращиваем количество целевиков… в сфере здравоохранения точно, потому что потребность есть, она достаточно высокая. Также подготовка учителей, есть вещи, которые мы делаем по подготовке тренеров», — уточнил он, добавив, что вне бюджетной сферы предприятия и студенты могут взаимодействовать напрямую.

Сама студентка высказалась за распределение, назвав это полезным опытом. Миляев согласился.

«Не забывайте о том, что любой человек несет персональную ответственность перед самим собой за свою собственную жизнь. Когда мы хотим что-то от работодателя, от государства, нужно иметь в виду, что вы проживаете свою жизнь», — заявил он, призвав молодежь к «здоровому упорству и терпению».

Губернатор отметил, что молодые люди сегодня часто хотят «выпрыгнуть» и сразу достичь карьерных высот, но так получается не всегда. При этом он подчеркнул, что не снимает с государства обязанности заботиться о людях, однако сегодня «запас возможностей гораздо больше, чем был когда-то».

Напомним, 8 июня в Бунырево стартовал ежегодный образовательный форум «Трансформаторы. Служение Отечеству». Он проходит уже в третий раз. В эти минуты губернатор проводит встречу с молодежью.