На форуме «Трансформаторы. Служение Отечеству», который стартовал 8 июня в пансионате «Шахтёр» глава Тульской области пообщался с молодыми туляками и ответил на их вопросы.

Ребята из Молодежного совета при Правительстве Тульской области поинтересовались у губернатора, как удержать молодых специалистов в регионе и предотвратить «утечку кадров» в столицу.

«Есть много вещей, с которыми мы иногда излишне боремся, – сказал Дмитрий Вячеславович. – Сделать так, чтобы наша молодёжь совсем никуда не уезжала – на мой взгляд, невозможно. Но я никогда не жалуюсь на Москву. Есть объективные причины, по которым люди едут в столицу и у неё всегда будет конкурентное преимущество перед регионами. Но что касается нашего региона, то отток кадров из Тулы в Москву за последнее время сократился.

Как мы можем повлиять на этот процесс? Уделять больше внимания развитию сферы образования – чтобы наши вузы были на слуху, чтобы они были известны, чтобы потенциальные абитуриенты знали, какое образование они смогут там получить, а самое главное – где и как они будут применять полученные знания.

Молодёжь ищет для себя востребованную профессию, соответствующий уровень заработной платы. Сегодняшняя ищущая молодежь – это завтрашние новые семьи. А семьям нужны детские сады, поликлиники, школы, комфортная городская среда, транспортная доступность – всё, из чего складывается нормальная человеческая жизнь. И над этим нужно работать».

В диалоге с молодыми туляками Дмитрий Миляев упомянул цифровую среду и соцсети:

– Если бы в моём детстве был смартфон со всеми его сегодняшними возможностями, навряд ли бы мы со сверстниками гуляли бы на улице и гоняли на велосипедах. Сегодня в социальных сетях, в Интернете, так или иначе, присутствует не только молодёжь. Мы все постепенно к этому привыкаем, погружаемся в эту среду. Означает ли это, что нужно вводить какие-то ограничения? Конечно, нет.

Мы должны создавать возможность для того, чтобы молодёжь отрывалась от телефона. Предложить подходящую альтернативу – проводить культурные и просветительские мероприятия, развивать и популяризовать спорт и так далее. Нужно насыщать жизнь не только инфраструктурой, но и событиями.

Все спрашивают: «Что делать с Москвой?» Да ничего не делать. Гордиться столицей своей Родины, и создавать у себя условия для того, Ччобы парень или девушка, принимая решение, уехать учиться на востребованную специальность в Москву или поступить в ТулГУ, отдавали предпочтение последнему. Нам во всех сферах нужны специалисты, поэтому вы – молодые люди – можете построить карьеру в любом направлении».