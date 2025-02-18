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В Тульском краеведческом музее откроется выставка церковных древностей

В Тульском краеведческом музее откроется выставка церковных древностей

Осмотреть экспозицию из более, чем 150 предметов, все желающие смогут до 6 апреля.

В среду, 19 февраля, в Тульском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Сохраняя наследие Тульской Палаты Древностей» Выставка посвящена уникальному наследию Тульского епархиального древлехранилища, а впоследствии Палаты древностей – первого общедоступного музея Тулы, открытого в 1884 году.

Посетители увидят церковные памятники из фондов Тульского музейное объединения и возрождающейся Палаты древностей Тульской Епархии. Будет представлено более 150 предметов: образцы золотного шитья, старопечатные книги, монеты, награды, иконы. Часть экспонатов будет выставлена впервые.

Начало вернисажа – в 15.00. Вход свободный. Выставка продлится до 6 апреля. Телефон для справок: 30-79-75.

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