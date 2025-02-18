В 2025 году в Тульской области отремонтируют более 92 км дорог

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Об этом стало известно в ходе стратегической сессии Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года».

Наш регион на мероприятии представлял министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. Участники обсудили итоги завершившегося национального проекта «Безопасные качественные дороги» и определили стратегию развития дорожного хозяйства в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс в России будут приведены в нормативное состояние до конца 2030 года. В 2025 году в Тульской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют порядка 92 км региональных и местных дорог.

Родион Дудник отметил, что с 2019 по 2024 год было отремонтировано, реконструировано и построено порядка 800 км дорог, а также реконструировано 3 моста в областной столице. Одним из ключевых объектов стало строительство Восточного обхода Тулы длиной почти 2 км.

– В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируем использовать опыт, накопленный при реализации нацпроекта «БКД». Продолжим работу по обновлению дорожной сети и развитию интеллектуальной транспортной системы, развитию инфраструктуры опорных населенных пунктов. Также уделим особое внимание формированию безопасного поведения участников дорожного движения, – подытожил Родион Дудник.